Sábado é Dia D de multivacinação para crianças e adolescentes

O próximo sábado (16) é Dia D de multivacinação para crianças e adolescentes com idades entre 0 e 15 anos em todos os municípios do Espírito Santo. A ação faz parte do calendário da Campanha Nacional de Multivacinação que termina no dia 22 de setembro. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) considera a campanha muito importante e ressalta que ainda há doenças que preocupam no Estado, como a febre amarela.

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O objetivo do Dia D é ampliar o comparecimento das pessoas que não podem ir às unidades de saúde durante a semana. A campanha, que acontece em todo o Brasil, tem o objetivo de colocar em dia os cartões de vacinação das crianças e adolescentes. São 17 tipos diferentes de vacinas ofertadas e cerca de 200 mil doses a mais para atender a população.

Durante o Dia D, em Vitória, as salas de vacinação das unidades de saúde estarão abertas das 8h às 16h. Na Serra, a imunização também vai ocorrer em todas as unidades, entre 7h e 17h. As prefeituras de Vila Velha e de Cariacica não informaram os horários de atendimento.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo, ainda há preocupação com doenças que tem vacinas oferecidas na campanha. “A gente continua com a preocupação com a febre amarela. Então, quem ainda não tomou a vacina deve procurar a unidade de saúde para se vacinar. Apesar de a gente ter controlado o surto, no ano que vem pode haver uma situação desfavorável. Uma outra vacina que precisa ser destacada é a de meningite C, que entrou neste ano no calendário do adolescente como dose de reforço.”

Danielle Grillo explica que a vacina contra a meningite C só era ofertada para crianças, mas agora os adolescentes também devem tomar a dose de reforço porque, quando a pessoa cresce, ela vai perdendo as células de defesa. Então, a dose pode garantir uma proteção maior ou dificultar que os adolescentes possam transmitir para outras pessoas a bactéria causadora da doença.

A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações também destaca a vacinação de meninos contra o HPV, que é um vírus sexualmente transmissível que, se for contraído por mulheres, pode causar lesões que se não forem tratadas podem progredir para um câncer de colo de útero. Antes, somente as meninas eram vacinadas.