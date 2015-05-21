Às vésperas dos 480 anos de Vila Velha, italiano revela sonho realizado no município

Há cinco anos Lucca Fanni, 48 anos, trocou o frio europeu pelo calor das terras capixabas. Trocou o barulho das máquinas na fábrica onde trabalhava, na Itália, pelos som dos carros e o barulho da vassoura. A crise, que atingiu a Europa em 2009, fez com que o italiano viesse para o Brasil em busca de novas oportunidades. Às vésperas dos 480 anos de Vila Velha, o estrangeiro revela que realizou um sonho após conseguir moradia no município da Grande Vitória. Lucca Fanni começou a sonhar em ser gari, logo após sua chegada ao Espírito Santo. Não foi o barulho da vassoura que fez com que o italiano se apaixonasse pela profissão e sim o sorriso e a alegria contagiante dos profissionais que diariamente trabalham para deixar a cidade mais limpa e bonita.

“Conheci um rapaz brasileiro. Ele foi comprar um picolé e me perguntou se eu era gringo. Respondi que era italiano. Ele contou que já tinha morado na Itália e me perguntou o que estava fazendo no Brasil. Disse que estava esperando meus documentos ficarem prontos, pois meu sonho era trabalhar de gari”, contou.Para surpresa do italiano, a venda daquele picolé seria “o passaporte” para Lucca, enfim, conseguir o tão sonhado emprego. “Ele me disse: você está brincando? E perguntei porque? Foi quando ele contou que era motorista da Corpus, que contrata garis. Ele me pediu para ligar para ele quando eu estivesse com os documentos pois iria conseguir um emprego de gari para mim. E foi assim que consegui o trabalho e há três anos trabalho aqui”, disse. Empatia com a cidadeAs belas praias e a simpatia da população são as riquezas de Vila Velha, segundo Lucca. “Gosto muito da praia. No meu país faz muito frio e no inverno a temperatura chega a -5ºC. Aqui gosto muito da praia, mas o que eu gosto mais é do povo brasileiro. Eu adoro. Você pode conversar normalmente. O italiano é muito fechado”, afirmou. Morando há cinco anos em Vila Velha, o italiano já se sente um verdadeiro canela-verde e, como tal, conta que fica triste quando vê sua cidade alagada por causa da chuva. “Você já deve ter visto o que acontece quando chove muito: alaga. A cidade fica parecendo Veneza. Não sei porque isso acontece, dizem que é porque Vila Velha é uma cidade de mar, mas não acho isso, na Itália temos muitas cidades de mar e lá não é assim”, contou.Se retribuir à cidade pelas oportunidades alcançadas, Lucca presentearia o município com mais segurança. “É tudo muito bom. Só a violência que tem que está ruim”, disse. O Italiano escolheu o bairro Vila Nova para morar com a esposa e o enteado de 21 anos.