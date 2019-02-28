Hemocentro de Vitória fica localizado em Maruípe Crédito: Caíque Verli

O baixo estoque de sangue no Hemocentro de Vitória (Hemoes) é motivo de alerta às vésperas do Carnaval, época em que cresce a demanda por transfusões, em virtude de ocorrências graves que aumentam neste período, como acidentes.

O número de doadores está aquém do ideal, principalmente para pessoas com fator RH negativo. Para se ter uma ideia, o estoque do tipo sanguíneo O negativo tem apenas três bolsas de sangue, sendo que o ideal é ter pelo menos 26. O maior problema disso é que esse é justamente o tipo sanguíneo mais procurado, por ser universal e poder ser utilizado em transfusões em qualquer pessoa. Ele é muito usado em acidentes, por exemplo, quando a equipe médica não conhece o tipo sanguíneo da vítima.

E com o número de bolsas de sangue hoje, segundo a diretora-técnica do Hemoes de Vitória, Rachel Lacourt, corre-se o risco do Hemocentro não ter estoque para atender a uma grande emergência.

Your browser does not support the audio element. Às vésperas do carnaval, baixo estoque de sangue no Hemoes preocupa

"Um acidente, uma perfuração por arma de fogo com sangramento abundante. No momento em que não dá tempo de identificar o sangue do paciente, é o O - que vai ser transfundido até que se estabilize e consiga fazer essa tipagem correta e a transfusão", explica a responsável pelo Hemocentro.

Casal foi ao Hemocentro de Vitória doar sangue Crédito: Caíque Verli

Quem doa não se arrepende. O publicitário Gabriel Valadão, doador voluntário, diz que se sente muito bem quando consegue tirar um tempinho para ir no Hemocentro fazer a doação. "Doo há cerca de dois anos. Já tinha consciência da importância que é esse ato aqui, mas o empurrãozinho que me faltava veio da minha namorada, que é doadora e me encorajou. É bem gratificante".

A namorada dele é a professora Ariana Oliveira, que diz que a sensação ao doar é inexplicável. "Vale muito a pena. É um bem-estar, um sentimento de que a gente está fazendo o bem com pouco, mas que significa muito para o outro lado que recebe o sangue. Poucos minutos do dia, mas que podem salvar muita gente", comentou.

E tem significado mesmo. O caminhoneiro Mohamad Daher , de 28 anos, ficou 62 dias internado em Vitória após sofrer um acidente de caminhão e precisou de duas transfusões de sangue. "Quero agradecer às pessoas que doaram e à essas pessoas que podem doar, independentemente de cor, religião ou opção sexual, quero pedir que doem sangue porque é muito difícil estar dentro de um hospital", afirmou.