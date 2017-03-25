Ruas fechadas por moradores em busca de mais segurança levantam polêmica em Vila Velha

Quando o Espírito Santo se viu diante de uma crise profunda de segurança pública no último mês de fevereiro, moradores do bairro Interlagos, em Vila Velha, decidiram tomar uma medida inusitada: ruas de acesso e de circulação do bairro foram bloqueadas. As barreiras permanecem, mas são motivo de divergência entre habitantes do balneário.

O fechamento das vias foi uma iniciativa de moradores do bairro para tentar coibir a violência no local. Para dificultar o acesso de criminosos, principalmente de assaltantes, a Interlagos, algumas ruas foram bloqueadas. Para o empresário Gilmar Falcão, o fechamento da rua onde mora tem sido prejudicial. Ele conta que o acesso ao condomínio onde vive com a família ficou complicado e que, agora, precisa dar uma volta de quase dois quilômetros.

Your browser does not support the audio element. Ruas fechadas por moradores em busca de mais segurança levanta polêmica em Vila Velha

O empresário diz que já registrou reclamação na prefeitura de Vila Velha. Ele também afirma que não é competência de cidadãos fechar ruas e garantir a segurança. “Quem tem de decidir isso é o poder público, é o governo, a polícia, a guarda de trânsito, não os moradores porque eles não têm poder de fechamento de rua. Não existe isso. Tem de haver lei, decreto. Não se pode, simplesmente, chegar e fechar uma rua”, declarou à Rádio CBN.

Diferentemente de Gilmar, há pessoas que vivem em Interlagos que acreditam que o fechamento de vias é uma boa alternativa para inibir crimes na região. De acordo com a Associação de Moradores, houve uma assembleia, em fevereiro, que decidiu pelas barreiras em algumas ruas, com cerca de 90% dos votantes favoráveis a essa alternativa.

Segundo o presidente da Associação de Moradores de Interlagos, Hedjaz Sousa, os crimes diminuíram na região. De acordo com o presidente, a comunidade aguarda decisão da prefeitura sobre a manutenção ou a retirada das barreiras.

“Agora vai ficar a cargo da prefeitura, porque quem autoriza ou não fechamento de ruas é a administração municipal. Então, nós estamos aguardando o retorno deles para marcar uma assembleia na comunidade”, disse à CBN.