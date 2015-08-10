Ruas de Vitória terão limite de velocidade de 30km/h

Até o final do ano as ruas internas do bairro de Lourdes, em Vitória, passarão a ter velocidade de 30 Km/h. A chamada "Zona 30", tem como objetivo, segundo o subsecretário de Transporte e Trânsito de Vitória, Fernando Repinaldo, dar mais segurança para os demais agentes do trânsito, além dos veículos, como pedestres e ciclistas. A medida, segundo Repinaldo, já é implementada em estados como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Apesar de polêmica, a velocidade de 30 KM/h já é prevista no Código de Trânsito Brasileiro.