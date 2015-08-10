Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Trânsito

Ruas de Vitória terão limite de velocidade de 30km/h

Projeto "Zona 30" vai começar pelo Bairro de Lourdes em setembro

Publicado em 10 de Agosto de 2015 às 14:41

Publicado em 

10 ago 2015 às 14:41
Até o final do ano as ruas internas do bairro de Lourdes, em Vitória, passarão a ter velocidade de 30 Km/h. A chamada "Zona 30", tem como objetivo, segundo o subsecretário de Transporte e Trânsito de Vitória, Fernando Repinaldo, dar mais segurança para os demais agentes do trânsito, além dos veículos, como pedestres e ciclistas. A medida, segundo Repinaldo, já é implementada em estados como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Apesar de polêmica, a velocidade de 30 KM/h já é prevista no Código de Trânsito Brasileiro.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sub Secretário Fernando Repinaldo - 10-08-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/06/2026
Cartórios - 03/06/2026
Editais e Avisos - 03/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados