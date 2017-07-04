O triste retrato brasileiro: canos despejam esgoto nas águas do Rio Marinho Crédito: Fernando Madeira

Foram inauguradas em Vila Velha nesta terça-feira (04) as obras de ampliação da rede de esgoto do município, que pode passar de 56% para 95% em até dez anos. O aumento de mais de 200 km de rede, no entanto, pode gerar transtornos para a população com a intervenções nas pavimentações de várias ruas e avenidas. Tanto a administração municipal quanto a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) estão cientes disso.

Your browser does not support the audio element. Ruas de Vila Velha terão transtornos com ampliação de saneamento

As obras serão feitas com uma Parceria Pública Privada (PPP), com 30 anos de atuação da empresa vencedora do contrato. Além do aumento na rede de esgoto, 24 elevatórias serão construídas e duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) serão ampliadas. Qualquer interferência em vias públicas deve ser corrigida pela Cesan e pela empresa responsável.

O prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB) diz que a prefeitura estará de olho nas intervenções e deve criar uma gerência para fiscalizar todo o processo. “Aprender com os erros do passado. Programa Águas Limpas, Prodespol, Prodesan. O índice de reclamação foi altíssimo e o pavimento não era de qualidade. O que a Cesan e a empresa quebrarem vão ter que recuperar e vamos fiscalizar isso”, pondera o prefeito.

O presidente da Cesan, Pablo Andreão, admite que pode haver transtornos para a população, principalmente porque a rede será ampliada em quase o dobro, mas que no final será benéfico para a população. “É um ponto que incomoda a população porque as obras geram desconforto. O déficit da infraestrutura é grande então vamos implantar rede onde hoje a cidade está conformada. Mas a boa pavimentação faz parte do contrato”, garante.

Atualmente, a cidade é atendida por nove Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e, atualmente, 24 mil imóveis estão ligados à rede, devendo chegar a 85 mil ao final da parceria.

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