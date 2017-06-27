Ruas de Vila Velha ficam alagadas após chuva desta terça

A chuva que atingiu a Grande Vitória nas últimas 24 horas causou alagamentos em vários pontos de Vila Velha. Nos bairros Cobilândia, Aribiri, Coqueiral de Itaparica e Divino Espírito Santo ruas ficaram alagadas. Itapoã foi o local mais prejudicado com a chuva; várias ruas ficaram alagadas e o valão que corta o bairro transbordou e atingiu residências. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, houve deslizamento de terra no Centro e em Jaburuna.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), entre a tarde de segunda e tarde de terça-feira (27) choveu 49,61 milímetros (mm) na Serra; 30,69 mm em Vitória e 17,39 mm em Vila Velha. Se comparado com os municípios vizinhos a precipitação na cidade Canela Verde não foi tão significativa, mas o suficiente para provocar pontos de alagamentos.

Moradores de Itapoã reclamaram da demora no acionamento das bombas do Canal da Costa. O aposentado Wilson Teles afirma que mesmo quando está chovendo fraco as ruas do bairro ficam alagadas. Ele acredita que o sistema de bombeamento de água não está funcionando corretamente. “É só chover que isso aqui enche de água”, disse.

A dona de casa Rose Silva, moradora da Rua Canal, por pouco não teve a casa tomada por água de esgoto. O valão que fica em frente a casa dela transbordou. Ela contou que o alagamento começou no início da tarde. “Foi por volta das 13h que as ruas começaram a encher. Não dava para passar ninguém. A água batia no joelho”, disse.