Charles da Silva, motorista. "Essa rua está alagada há três dias. Sempre que chove é assim" Crédito: Caíque Verli

Mesmo com a trégua da chuva, bairros como Jardim Marilândia e Cobilândia, em Vila Velha, continuaram alagados nesta terça-feira (17). A situação de Cobilândia, bairro que já é conhecido por sempre alagar por ser em uma região baixa, é ainda pior. Moradores afirmam que as ruas estão debaixo d'água há mais de dois dias porque qualquer chuva que atinge a área já vira um transtorno muito grande.

Your browser does not support the audio element. Ruas de Vila Velha ainda sofrem com alagamentos

Quem mora na região vive uma rotina difícil quando chove. Torna a saída para o trabalho um desafio e a perda de bens é quase inevitável, pois muitos tentam levantar os móveis rapidamente para fugir da água. É difícil sair na calçada.

A doméstica Sonia Pereira ficou presa em casa, sem conseguir ir trabalhar, e só foi sair nesta manhã. Mesmo assim, teve que botar o pé na água.

"Quando chove, é sempre assim. Fica alagado. Para sair, tem que pisar nessa água. Correndo risco de pegar uma doença, que você sabe que é perigoso o esgoto. É muito difícil", lamenta.

Quem não pode trabalhar também foi o eletricista Durval Pereira. A oficina dele ainda continuava cheia de água."Não tem como trabalhar. Está cheio de água. Tem lá uns 40 cm de água, não tem nem como. Os equipamentos estão tudo dentro d'água, as ferramentas estão tudo lá", conta.

Até o posto de saúde de Cobilândia demorou a voltar a funcionar após ficar um dia fechado por causa da forte chuva. Mais cedo, às 7h30, a unidade ainda estava com as portas fechadas. A Prefeitura de Vila Velha disse que a unidade reabriu pela manhã e que o único posto que não está funcionando na cidade é o de Paul, que está interditado pela Defesa Civil.

As aulas nas escolas municipais também foram retomadas, à exceção da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Paulo Mares Guia, em Cobilândia, que não abriu porque ainda sofria as consequências da tempestade de segunda-feira.

Sobre os alagamentos na região de Cobilândia, o secretário de Obras de Vila Velha, Luiz Otávio Machado de Carvalho disse que a Prefeitura está mapeando os pontos mais críticos, mas alegou que o bairro é muito baixo. "É importante frisar que Cobilândia tem muitas residências construídas abaixo ou no nível do mar, o que dificulta", afirma o secretário.