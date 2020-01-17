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VITÓRIA

Rua para novo acesso à Terceira Ponte é aberta para veículos

A via, que fica na Praia do Suá, dará acesso à rua Dukla de Aguiar, próximo à praça do pedágio

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 15:38

Publicado em 

17 jan 2020 às 15:38
Máquinas retiram bloqueio da rua Ulisses Sarmento, que dá acesso à Dukla de Aguiar Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
A rua Ulisses Sarmento, que dá acesso à Dukla de Aguiar e à praça do pedágio da Terceira Ponte, foi aberta nesta quinta-feira (16) para o fluxo de veículos. A via estava interditada por blocos de concreto. A abertura da via, que tem entrada na Praia do Suá e segue em direção à Praia de Santa Helena, foi uma solicitação dos moradores.
A passagem de veículos servirá diretamente a quem segue em direção à Vila Velha, a quem faz o retorno para a Enseada do Suá e ainda para aqueles que vão em direção à Praia do Canto. Dessa forma, não há mais a necessidade do condutor pegar à avenida César Hilal, como ocorria antes. A rua Ulisses Sarmento será mão dupla, mas a saída será única. E quem estiver na rua Dukla de Aguiar não deverá entrar na Ulisses Sarmento, que permanecerá fechada no sentido Praia do Suá.

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