Rua para novo acesso à Terceira Ponte é aberta para veículos

A rua Ulisses Sarmento, que dá acesso à Dukla de Aguiar e à praça do pedágio da Terceira Ponte, foi aberta nesta quinta-feira (16) para o fluxo de veículos. A via estava interditada por blocos de concreto. A abertura da via, que tem entrada na Praia do Suá e segue em direção à Praia de Santa Helena, foi uma solicitação dos moradores.

A passagem de veículos servirá diretamente a quem segue em direção à Vila Velha, a quem faz o retorno para a Enseada do Suá e ainda para aqueles que vão em direção à Praia do Canto. Dessa forma, não há mais a necessidade do condutor pegar à avenida César Hilal, como ocorria antes. A rua Ulisses Sarmento será mão dupla, mas a saída será única. E quem estiver na rua Dukla de Aguiar não deverá entrar na Ulisses Sarmento, que permanecerá fechada no sentido Praia do Suá.