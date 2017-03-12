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Rua das Artes faz homenagem a Massena e atrai mais público a Vila Velha

Publicado em 12 de Março de 2017 às 12:16

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12 mar 2017 às 12:16
Os artistas e artesãos de Vila Velha agora contam com mais um local para divulgar seus trabalhos. Sempre no segundo domingo do mês acontece na Prainha, a Rua das Artes. O evento está na 3º edição. No local os visitantes encontram obras de artes como pinturas em tela, porcelana e cerâmica, imagens de santos, velas, bolsas, mosaicos, almofadas, escapulários, entre outros. Também há espaço para contação de histórias para crianças e sarau de poesias.
Participando pela segunda vez do projeto, a artesã Elisa de Oliveira produz escapulários de porta e pingentes de automóveis feitos com imagens de santos. Os produtos variam entre R$ 10 e R$ 50. Elisa conta que está otimista com as próximas edições da Rua das Artes. “Estou gostando, o movimento está bom e a tendência é cada dia melhorar mais”, disse.
Rua de Artes faz homenagem a Massena e atrai mais publico a Vila Velha
Nesta segunda edição, a Rua das Artes homenageou o artistas plástico Homero Massena, que neste mês faria 131 anos se ainda estivesse vivo. O coordenador do evento, Celso Adolfo, contou que a ideia do projeto é estimular a vocação artística e religiosa da Prainha. “Ela é aberta só para artistas do município, mas a cada edição nós trazemos um convidado da Grande Vitória para estar junto com a gente”, disse.
Neste domingo (12), a convidada foi a design de moda Gabi King. Gabi levou para a Rua das Artes peças autorais variadas, como kangas, biquínis, bolsa e almofadas, todas com estampas que enaltecem a cultura local. “Uma parte do trabalho apresentado hoje foi com a identidade de Vila Velha, tem Nossa Senhora da Penha, Convento, Terceira Ponte e os índios que fizeram parte dessa história”, disse.
A Rua das Artes fica localizada na Rua Luíza Grinalda, ao lado da Câmara de Vereadores. O evento acontece sempre no segundo domingo do mês, das 09h às 18h. Em abril ela será realizada no dia 09.

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