Rua das Artes faz homenagem a Massena e atrai mais público a Vila Velha

Os artistas e artesãos de Vila Velha agora contam com mais um local para divulgar seus trabalhos. Sempre no segundo domingo do mês acontece na Prainha, a Rua das Artes. O evento está na 3º edição. No local os visitantes encontram obras de artes como pinturas em tela, porcelana e cerâmica, imagens de santos, velas, bolsas, mosaicos, almofadas, escapulários, entre outros. Também há espaço para contação de histórias para crianças e sarau de poesias.

Participando pela segunda vez do projeto, a artesã Elisa de Oliveira produz escapulários de porta e pingentes de automóveis feitos com imagens de santos. Os produtos variam entre R$ 10 e R$ 50. Elisa conta que está otimista com as próximas edições da Rua das Artes. “Estou gostando, o movimento está bom e a tendência é cada dia melhorar mais”, disse.

Your browser does not support the audio element. Rua de Artes faz homenagem a Massena e atrai mais publico a Vila Velha

Nesta segunda edição, a Rua das Artes homenageou o artistas plástico Homero Massena, que neste mês faria 131 anos se ainda estivesse vivo. O coordenador do evento, Celso Adolfo, contou que a ideia do projeto é estimular a vocação artística e religiosa da Prainha. “Ela é aberta só para artistas do município, mas a cada edição nós trazemos um convidado da Grande Vitória para estar junto com a gente”, disse.

Neste domingo (12), a convidada foi a design de moda Gabi King. Gabi levou para a Rua das Artes peças autorais variadas, como kangas, biquínis, bolsa e almofadas, todas com estampas que enaltecem a cultura local. “Uma parte do trabalho apresentado hoje foi com a identidade de Vila Velha, tem Nossa Senhora da Penha, Convento, Terceira Ponte e os índios que fizeram parte dessa história”, disse.