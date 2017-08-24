Rua da Lama será 'rua de pedestres' no verão

A prefeitura de Vitória anunciou que pretende fechar a Rua da Lama, em Jardim da Penha, para o trânsito de veículos durante à noite em alguns dias da semana, para ajudar na movimentação livre de pedestres e movimentar a “vida noturna” em bares e restaurantes da região. A medida é planejada para começar a partir do verão. Chamada popularmente por Rua da Lama, a via faz parte da Avenida Anísio Fernandes Coelho, que percorre todo o bairro, e durante à noite tem um grande movimento de pessoas por causa dos estabelecimentos.

Na prática, o fechamento deve começar na entrada pela Avenida Fernando Ferrari, em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e seguir até a primeira rotatória do bairro, em um espaço de aproximadamente 300 metros. A prefeitura diz que estuda ainda como será o fechamento e planeja conversar com comerciantes e moradores.

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O universitário João Felipe Falqueto, de 20 anos, estuda na Ufes. Para ele o fechamento da via deve ser acompanhado por outros atrativos. “Eu acho válido, mas tem que trazer novas opções, como food trucks, algo para família, porque fica um clima meio pesado às vezes. Tem umas festinhas que acabam deixando a gente desconfortável também”, diz.

Para o comerciante Iran Reis, de 46 anos, é necessário muito mais que o fechamento da rua. “Se for só o fechamento não vai resolver a situação. A gente entende que precisa de segurança e do envolvimento de várias áreas, dos moradores e na área de segurança. Só fechar a rua não vai trazer a tranquilidade que todo mundo quer”, destaca.

A interdição da rua contaria sempre com reforço de segurança por parte da Guarda Municipal, de acordo com a administração do município, de acordo com o próprio prefeito Luciano Rezende (PPS) que passou as informações à reportagem da Rádio CBN.

CARROS DE SOM E FESTAS CLANDESTINAS

Entre os problemas que a prefeitura quer evitar com o fechamento da via, está a entrada de carros de som na região. Em fevereiro, moradores registraram tumulto, com carros de som, uso de drogas e cheiro forte de urina nas ruas. Uma operação chegou a impedir um novo evento marcado pelas redes sociais em março.