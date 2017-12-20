Clientes em shopping na Grande Vitória Crédito: Divulgação

O aumento na compra de roupas, calçados, cosméticos e alimentos foi o principal motivo para que o comércio capixaba tivesse um crescimento de 1,8% em 2017. O número pode até não parecer tão grande, mas em comparação aos anos de 2015 e 2016, que foram marcados por uma grande crise, a sensação de não estar mais mergulhado em problemas tem deixado alguns comerciantes mais aliviados.

Your browser does not support the audio element. Roupas e calçados ajudam no crescimento das vendas do comércio no ES

O crescimento de 1,8% foi divulgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES). O diretor da federação, José Carlos Bergamin, vê o crescimento com otimismo.

“Todos os números da macroeconomia apontam para uma recuperação. Isso cria uma expectativa de que nós entraremos em um novo ciclo, de uma crescimento lento, mas sustentável”, avaliou o diretor da Fecomércio.

O diretor da Fecomércio explicou que produtos como roupas e calçados lideram a lista de compras porque, em grande maioria, têm um valor mais acessível, onde os consumidores não precisam de créditos muito grandes ou parcelamentos, como na compra de carros, eletrodomésticos e móveis.

A doutora em economia Arilda Teixeira também fez uma avaliação dos números e pediu cautela sobre possíveis euforias a respeito do crescimento.

“Esse sinal positivo está superavaliado devido ao tamanho da queda do ano anterior. É preciso fazer uma análise qualitativa para deixar alertado que, ainda que o crescimento seja positivo, nós ainda não podemos garantir que o consumo retomou a rota de crescimento”, avaliou a professora.

Os especialistas também apontaram que a crise hídrica que afetou o Estado no ano passado e também o período de inatividade da Samarco, após o rompimento da barragem de Mariana, no final de 2015, contribuíram negativamente para os resultados ruins dos dois últimos anos na economia capixaba.