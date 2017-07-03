Quatro bairros de Vitória vão receber estacionamento rotativo em até três meses, segundo a prefeitura. A ampliação abrange Bento Ferreira, Santa Lúcia, Praia do Suá e Jardim da Penha. No total são mais 1,7 mil vagas. A instalação dos parquímetros e placas já acontece, mas pode atrasar por causa da chuva.

Your browser does not support the audio element. Rotativo vai chegar a quatro bairros em Vitória, com 1,7 mil vagas

O primeiro bairro a receber o rotativo na ampliação é Bento Ferreira, em até 15 dias. No entanto, são apenas três ruas, com 520 vagas: Rua Joubert de Barros, Amenophis de Assis e um trecho da Chafic Murad. A primeira rua é a que terá o maior número de vagas, abrangendo a prefeitura de Vitória, uma escola particular e o Hospital da Polícia Militar.

O Secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Thiago Hoffman, disse que as outras ruas ficam disponíveis para estacionamento sem pagamento da tarifa. “A demanda é sempre mais comercial, por exemplo a Chafic Murad será apenas um trecho. É um raio que a gente escolheu, mas quem desejar não pagar pode parar mais distante”, diz.

O movimento na rua Joubert de Barros é maior no horário de entrada e saída de alunos em uma escola particular. A preocupação é com as irregularidades, visto que os pais param apenas para pegar os filhos. A prefeitura disse que aumentará para quatro o número de vagas de embarque e desembarque, de parada rápida.

O servidor público Thiago Francischetto, de 42 anos, busca o filho todos os dias pela manhã e já enfrenta problemas. “Se colocar cinco vagas não dá, são centenas de alunos no mesmo horário. Todo mundo estaciona e quando dá meio dia está tudo vazio. Talvez seria melhor ter uma tolerância maior”, destaca.

PRAIA DO SUÁ

Praia do Suá será o bairro com o maior número de vagas de rotativo, 908 no total. O proprietário de uma peixaria, Vinicius Lorenzoni, de 37 anos, afirma que a situação no local é caótica. “A ideia é perfeita, porque lojistas, médicos do PA e outras pessoas tiram vagas de nossos clientes. Aí fica com carro em fila dupla e cliente não consegue estacionar”, relata.

No caso de Jardim da Penha, o trecho que vai ganhar vagas fica entre a Avenida Dante Micheline e a Avenida Ayrton Senna, com 88 vagas. Em Santa Lúcia serão 250 vagas.

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