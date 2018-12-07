Rotativo de Campo Grande é alvo de reclamações de motoristas Crédito: Caíque Verli

Alvo constante de insatisfação de motoristas de Cariacica, o sistema de estacionamento rotativo em Campo Grande está na mira da OAB-ES, que está com uma comissão aberta para apurar irregularidades na oferta do serviço.

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Os condutores até avaliam que o rotativo ajuda a organizar o trânsito e a achar vagas no bairro, mas reclamam que os funcionários do sistema não respeitam o prazo de 15 minutos de tolerância e que não encontram o representante da empresa para efetuar o pagamento do estacionamento.

A Prefeitura de Cariacica notificou a empresa responsável pela operação do sistema e deu um prazo de 15 dias para que ela responda sobre as falhas apontadas. Se não houver resolução dos problemas, o contrato pode até ser suspenso.

Uma enquete realizada pela comissão da OAB-ES com 1231 motoristas mostrou que mais de 95 % dos condutores relatam que já passaram por uma situação de estacionar o carro e não encontrar ninguém para pagar pela vaga. Isso tem gerado um descontentamento muito grande por parte dos motoristas, como destacou a presidente da comissão e conselheira da OAB-ES em Cariacica, Kelly Andrade.

"Há denúncias também de emissões de novas cobranças antes do término do tempo pago pelo usuário. Infelizmente a situação do Rotativo de Cariacica é muito crítica e os consumidores estão sendo lesados", comentou.

O motorista de aplicativo Afonso Pereira está insatisfeito com o rotativo em Campo Grande Crédito: Caíque Verli

Nas ruas de Campo Grande, o que não falta é reclamação. O motorista de aplicativo Afonso Pereira é um dos insatisfeitos. "Você não encontra a pessoa que trabalha com o rotativo na rua. No caso, você encosta na rua e não tem nenhum deles. Quando você volta no seu carro, a notificação já está lá", criticou.

A faturista Ana Paula Gomes Gonçalves contou que, em dias de chuva, é pior ainda para o motorista. "Às vezes a gente sai do veículo e não tem ninguém por perto, com pressa e não dá para ficar procurando", lamentou.

O Instituto de Desenvolvimento do Município de Cariacica é responsável pela fiscalização. O diretor presidente do instituto, Albuíno Cunha de Azeredo Júnior, disse que não teve ciência dos detalhes da enquete feita pela OAB, mas que o órgão notificou a concessionária na última quarta-feira (05) sobre as reclamações de motoristas.

"Nessa última advertência nossa, estamos aguardando resoluções e explicações para acabar com o problema. A pena máxima é a suspensão do contrato", explicou.