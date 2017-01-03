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Rotativo começa a funcionar em Cariacica com 1,1 mil vagas

O sistema será totalmente digital, com pagamento via aplicativo

Publicado em 03 de Janeiro de 2017 às 13:01

Publicado em 

03 jan 2017 às 13:01
O estacionamento rotativo em Cariacica começa a funcionar a partir desta semana. O parquímetro será totalmente digital e ficará em fase de testes por até 30 dias, sem cobrança aos motoristas. As primeiras 1,1 mil vagas a receberem o sistema ficam em Campo Grande, em Cariacica. O valor será de R$ 1,00 por meia hora para carros e R$ 0,50 para motocicletas.
Para o taxista Walmir José Martins, de 42 anos, o rotativo será positivo tanto para comerciantes quanto para os motoristas que param para comprar na Avenida Expedito Garcia. “Tem pessoas que deixam o carro o dia inteiro em uma vaga. Isso prejudica o comércio como um todo. Não é favorável para ninguém”, opina.
Rotativo começa a funcionar em Cariacica com 1,1 mil vagas
O aposentado José Teodoro Teixeira, de 60 anos, lembra que é difícil encontrar vagas disponíveis em Campo Grande, o que faz muitos motoristas pagarem estacionamentos privados, que são mais caros. “A gente paga até R$ 5,00 por hora, então é bem mais caro. Com o parquímetro fica mais organizado e sempre tem vaga”, ressalta.
Aplicativo
O estacionamento rotativo em Cariacica vai funcionar por meio de um aplicativo, chamado Rotativo Cariacica, que já pode ser baixado em smartphones Iphone e Android. Lá é feito o cadastro do carro. A fiscalização é feita sem bilhete impresso. Os créditos são comprados por meio do sistema, que também pode ser acessado pelo computador e pago via cartão de crédito.
Segundo o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico de Cariacica, Albuíno Azeredo Júnior, para quem não tem acesso aos sistemas eletrônicos haverá instrutores com tablets que farão o cadastro das placas dos motoristas. “Nós teremos cerca de 60 instrutores no município. Faremos também o cadastro de cerca de 120 pontos (lojas) onde o motorista pode pagar o rotativo com dinheiro ou cartão”, explica.
O rotativo em Cariacica também vai funcionar em outros bairros, ainda sem previsão. São eles: Jardim América, Itacibá e Cariacica Sede. O funcionamento será de 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e 8 às 14 horas aos sábados.

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