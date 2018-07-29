Rose de Freitas pede apoio em convenção do PSD: "Preciso de vocês"

O deputado estadual Amaro Neto (PRB), a senadora Rose de Freitas (Podemos), o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PSD), o ex-secretário-chefe da Casa Civil José Carlos da Fonseca Júnior (PSD) e o deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), em convenção estadual do PSD Crédito: Ricardo Medeiros

A senadora Rose de Freitas (Podemos) continua fazendo articulações para compor a sua base de apoio na disputa eleitoral pelo governo do Espírito Santo. Enquanto os acordos são costurados nos bastidores, a pré-candidata foi uma das convidadas de honra na convenção do Partido Social Democrático (PSD), na manhã deste domingo (29), e aproveitou o evento para pedir o apoio das lideranças do partido.

Em um discurso que durou pouco mais de 20 minutos, Rose de Freitas usou a frase "preciso de vocês" para reivindicar o apoio das lideranças do PSD, como do presidente estadual do partido, Neucimar Fraga, do vice-presidente, José Carlos da Fonseca Júnior, e do deputado estadual Enivaldo dos Anjos. O deputado estadual Amaro Neto (PRB), que é pré-candidato a senador, também esteve no evento.

"Nós estamos conversando. Evidentemente que eu viria me colocar diante dessa bela convenção, uma convenção que o povo participa dela, uma convenção de participação democrática. Espero, sim, que a gente tenha esse apoio", disse a pré-candidata Rose de Freitas.

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Apesar do apoio à candidatura de Rose de Freitas ser tratado como certo nos bastidores, Neucimar Fraga e a cúpula do partido afirmam que detalhes ainda precisam ser ajustados. Só depois disso o PSD vai anunciar oficialmente com qual candidato ao governo estará alinhado. Uma reunião entre lideranças do PSD e Rose de Freitas aconteceu neste sábado (28), na casa da senadora, e um novo encontro foi marcado.

"Nós só vamos fazer alguma declaração pública de apoio a alguma candidatura quando realmente as chapas proporcionais estiverem concluídas. Isso vai nos dar a segurança necessária para tomar essa decisão", explicou Neucimar.

Na convenção realizada neste domingo, na Câmara dos Vereadores de Vitória, o vice-presidente estadual do partido, José Carlos da Fonseca Júnior, fez um discurso exaltando a possível aliança do PSD com a pré-candidata Rose de Freitas. O deputado Enivaldo dos Anjos usou parte do discurso que fez para criticar lideranças do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que tem Renato Casagrande como pré-candidato ao governo. Enivaldo afirmou que a liderança do PSB é arrogante e tem dispensado alguns partidos de possíveis alianças.

Os membros do PSD também decidiram na convenção que o partido vai esperar mais alguns dias antes de decidir quais serão os seus candidatos. Neucimar Fraga argumentou que a sigla ainda negocia apoio de outras agremiações partidárias, por isso os presentes no encontro decidiram que a executiva do PSD terá total liberdade para celebrar acordos com qualquer legenda nos próximos dias.

CHANCE DE ACORDO COM MAGNO MALTA

Poucos dias depois do deputado Amaro Neto (PRB) anunciar que vai disputar o cargo de senador na chapa de Rose de Freitas (Podemos), o presidente estadual do PSD, Neucimar Fraga, afirmou que Magno Malta também negocia para se juntar ao grupo e tentar uma reeleição ao senado.

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De acordo com Neucimar, caso a aliança entre Rose, Amaro e Magno realmente aconteça, o delegado Fabiano Contarato (Rede), que é de partido aliado de Rose de Freitas, deixaria se der pré-candidato a senador para disputar uma vaga como deputado federal.

"Existe um ambiente muito bom para as alianças em torno da mesa, conversando com a Rose de Freitas, mas isso precisa se concretizar de forma mais firme", avaliou Neucimar Fraga.

A possibilidade de uma chapa ao lado de Magno Malta também foi comentada pelo pré-candidato Amaro Neto.

"Eu vejo com tranquilidade. Em todas as eleições que participo não desqualifico adversários, muito pelo contrário, sempre vejo a qualidade de cada um. O senador Magno Malta não é só um nome capixaba, é um nome nacional", opinou Amaro Neto.