Romaria não é "micareta religiosa", diz frade

Neste fim de semana, cerca de 700 mil pessoas devem participar da Romaria dos Homens, o ponto alto das comemorações da Festa da Penha. A cada ano, a procissão, sempre aos sábados, ganha mais adeptos. Na primeira Romaria dos Homens, realizada em 1950, o público era praticamente masculino. Ao longo desses 67 anos, a caminhada ganhou novos adeptos e muita gente hoje a chama de “Romaria da Família”. Entretanto, o guardião do Convento da Penha, frei Paulo Roberto, destaca que os romeiros devem participar da caminhada com um propósito, para que a romaria não se torne uma “micareta religiosa”.

“Quero pedir que as pessoas que vão participar não percam o espírito de piedade e devoção. Se não, as romarias se transformam numa caminhada e ela é mais do que isso. Ou pior, se transformam em uma 'micareta católica' e não convém que seja assim”, explicou.

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Em seu primeiro ano de Festa da Penha como guardião do Convento, frei Paulo destacou que as pessoas que vão participar da romaria precisam estar cientes que os 14 quilômetros percorridos entre a Catedral Metropolitana até o Convento são para aqueles que buscam fortalecer a fé. “Caminhamos para renovar nossa fé, para alimentar nossa esperança, para testemunhar nossa fé nas ruas da cidade”, disse.

OUTRAS ORIENTAÇÕES

A Arquidiocese de Vitória orienta que os fiéis que vão participar da romaria tenham cuidado com meio ambiente, não jogando lixo no chão durante o trajeto. Orienta também que a pessoa esteja bem de saúde e fisicamente para conseguir fazer a caminhada.