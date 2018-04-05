Um dos momentos mais aguardados ao longo da celebração da Festa da Penha, a tradicional Romaria dos Homens vai acontecer na noite de sábado (7), a partir das 19 horas. Em um trajeto de 14 quilômetros, os fiéis vão sair do Centro de Vitória com destino ao Centro Histórico da Prainha, em Vila Velha.

Para que os romeiros não enfrentem grandes problemas durante a demonstração de fé, como os buracos no asfalto ou iluminação ruim, as prefeituras de Vitória e Vila Velha estão fazendo os reparos finais nas ruas e avenidas que vão receber uma multidão de aproximadamente 500 mil pessoas.

Romaria dos homens: trajeto ganha reparos e reforço de iluminação Crédito: Eduardo Dias

Em Vitória serão 20 banheiros químicos disponíveis para os romeiros - 10 ao lado da Catedral Metropolitana, na Cidade Alta, e os outros 10 perto da subida da Segunda Ponte. Leonardo Krohling, presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória, também afirmou que lixeiras estão disponíveis ao longo do caminho. Uma equipe de 15 garis será responsável pela limpeza das ruas assim que a romaria passar pela Capital.

A prefeitura de Vila Velha informou que fez a restauração do asfalto em trechos por onde os fiéis vão caminhar. O representante da prefeitura, Luciano Machado, também afirmou que foram feitos reparos em 50 pontos de luz e 14 refletores foram instalados. O trajeto vai contar com 95 banheiros químicos e também haverá um reforço na quantidade de ambulâncias e viaturas da Guarda Municipal de Vila Velha.

"É uma festa religiosa que atende não só o município de Vila Velha, como atende a todos os capixabas e aos turistas. Então, nós temos o sentimento de obrigação e prazer em participar de uma festa tão bonita como essa", avaliou o representante da prefeitura da Vila Velha, Luciano Machado.

A missa da Romaria dos Homens está marcada para acontecer às 23h30 de sábado. O encerramento da Festa da Penha acontece na tarde de segunda-feira, com a missa realizada no Parque da Prainha.

Funcionários da Prefeitura de Vila Velha cortam a grama do canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Eduardo Dias

Romaria dos Homens

Dia: 07/02/2018 (sábado)

Local de saída: Catedral Metropolitana (Centro de Vitória)

Horário de início: 19 horas