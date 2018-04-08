Romaria dos Homens faz 60 anos com multidão entre Catedral e Convento

A Romaria dos Homens completou 60 anos com mais uma edição marcada por muita fé, esforço e demonstrações de solidariedade pelas ruas de Vitória e Vila Velha. Na noite deste sábado (07), uma multidão estimada em 500 mil pessoas formou um grande cortejo para acompanhar a imagem de Nossa Senhora da Penha, da Catedral ao Convento.

Os primeiros romeiros saíram do Centro de Vitória por volta de 19 horas e a imagem da padroeira do Espírito Santo chegou ao Parque da Prainha, em Vila Velha, por volta das 23h, onde foi realizada uma missa. Apesar das previsões iniciais e um pouco de chuvisco logo no início da Romaria, grande parte dos 14 quilômetros do trajeto foi percorrido sem chuva.

Your browser does not support the audio element. No aniversário de 60 anos, romaria leva multidão as ruas de Vitória e Vila Velha

Romaria dos Homens, em frente à Catedral de Vitória, na noite deste sábado (07) Crédito: Eduardo Dias

Entre as milhares de pessoas que participaram da festa religiosa, muitos estavam lembrando das promessas à padroeira capixaba. Um dos casos é o do romeiro Márcio Souza, de 39 anos, que completou o trajeto pela sétima vez.

Márcio participa da Romaria dos Homens para agradecer pela vida do filho Miguel Crédito: Eduardo Dias

"Fiz uma promessa pela vida dele, porque minha esposa tinha dificuldades de engravidar. Depois que aconteceu, nós viemos em todos os anos. Já são sete anos de romaria. Desde bebezinho ele vem conosco", explicou Márcio.

Apesar do nome, a Romaria dos Homens também é lugar de muitas mulheres, e número de romeiras cresce a cada ano. A dona de casa Degnar Vasconcelos fez o caminho acompanhada de várias sobrinhas e já faz planos para voltar no ano que vem.

"Eu acho bom (o aumento do número de mulheres), porque a gente anda pouco na romaria das mulheres. Ter Cada vez mais mulheres é bom", opinou a dona de casa.

Além da fé, a motivação de muitos romeiros vem do incentivo de voluntários. Em praticamente todas as ruas é possível ver pessoas distribuindo água, frutas e até sanduíches para os romeiros.

Um desses voluntários é o empresário Edvaldo Pimentel, que distribui água na avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, como uma forma de agradecimento pela vida da neta de 8 anos, que recentemente fez um transplante de um dos rins.

O empresário Edvaldo Pimentel (camisa cinza) distribui água como agradecimento pela vida da neta de 8 anos, que recentemente fez um transplante de um dos rins. Crédito: Eduardo Dias

Outra coisa que chama atenção durante a romaria é a quantidade de pessoas que não moram na Grande Vitória. Dezenas de ônibus ficam estacionados próximos ao Parque da Prainha e muitos romeiros usam camisas para mostrar que são de municípios do interior.