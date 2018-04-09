Romaria dos Ciclistas reúne famílias e histórias com as bicicletas

Dois dias após as ruas de Vila Velha serem tomadas por milhares de fiéis na Romaria dos Homens, na manhã desta segunda-feira (9) foi a vez de centenas de bicicletas mudarem o visual da cidade no decorrer da Romaria dos Ciclistas. A tradicional pedalada, que também faz parte da programação da Festa da Penha, começou por volta de 9 h, no bairro Cobilândia. O cortejo com a imagem de Nossa Senhora da Penha seguiu em direção ao Parque da Prainha, onde foi realizada uma missa para abençoar os ciclistas.

Durante o percusso de 8 quilômetros, carros de som animaram os participantes da romaria com canções religiosas. O público foi bem diversificado, com muitos homens, mulheres, crianças e pessoas mais velhas.

Fiéis participam da Romaria dos Ciclistas no último dia da Festa da Penha Crédito: Eduardo Dias

A manicure Maria Martins participa da Romaria dos Ciclistas há 27 anos e garante que usou a mesma bicicleta em todas as ocasiões.

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Uma das bicicletas que mais chamou a atenção durante o trajeto foi a do ciclista Cláudio Ribeiro. A bike era muito mais longa que uma de tamanho comum porque foi adaptado para ter até três pessoas pedalando ao mesmo tempo. Na romaria desta segunda-feira, Cládio pedalou acompanhado da filha e de uma enteada.

“Tem 20 anos que uso a mesma bicicleta. Desde quando eu comprei que uso na romaria. São 20 anos levando a família na mesma bicicleta”, disse o ciclista.

Devoto de Nossa Senhora da Penha, o eletricista Alexandre Ferreira Neves ajudou na Romaria distribuindo frutas para quase todos os participantes. Segundo ele, cerca de 15 pessoas passaram o sábado e o domingo fazendo mais de 800 lanches. As sacolinhas tinham laranja, banana e maça, e eram entregues gratuitamente.

Romaria dos Ciclistas levou centenas de ciclistas às ruas de Vila Velha na manhã desta segunda-feira (9) Crédito: Eduardo Dias

“É tudo pelo bem de Nossa Senhora, pelo bem da comunidade e por essa festa. É uma festa que não dá briga, é uma festa pacífica. A gente se sente bem em fazer isso”, disse o voluntário.