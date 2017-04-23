A chuva não desanimou milhares de fiéis na tarde deste domingo (23), durante a Romaria das Mulheres. Puxadas pela imagem de Nossa Senhora da Penha e por um carro de som, os participantes saíram do Santuário de Vila Velha, no Centro, até a Prainha, com aproximadamente uma hora de caminhada. A Polícia Militar não estimou o público presente até o fechamento desta reportagem, mas as ruas ficaram totalmente tomadas, com pouco espaço até para andar. Crianças e homens também participaram da festa.

Your browser does not support the audio element. Romaria das Mulheres toma as ruas de Vila Velha

Durante a caminhada, balões e guarda-chuvas enfeitaram a romaria. A festa também contou com muitas músicas entoadas à padroeira dos capixabas. A aposentada Elisabeth Fraga, de 64 anos, foi pagar uma promessa. Emocionada e com os olhos marejados, ela conta que o marido teve infarto recentemente. Ela prometeu que participaria da caminhada caso ele melhorasse. Ela aproveitou para agradecer as conquistas dos filhos.

“Graças a Deus o marido está bem. As veias estão todas desentupidas e meus filhos conseguiram emprego e um passou na faculdade. Ela (Nossa Senhora da Penha) é uma santa que eu confio demais nela. É minha mãe”, explicou.

A vendedora Aline Ferreira de Jesus, de 35 anos, foi à Romaria das Mulheres agradecer, mas também pedir. É que o tio, José Luiz de Jesus, devoto de Nossa Senhora da Penha, está desaparecido há três meses e todos ainda buscam notícias do paradeiro. “Ele sempre foi devoto e sempre fez a Romaria dos Homens. Esse ano ele não pôde participar, mas estamos participando com fé em Nossa Senhora da Penha para encontrá-lo”, disse.