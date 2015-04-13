Romaria das Mulheres reúne milhares de fiéis em Vila Velha

Milhares de devotos de Nossa Senhora da Penha participaram da Romaria das Mulheres e da Missa realizada na Prainha, em Vila Velha, neste domingo (12). Com maioria feminina, a romaria marcou mais um momento de fé e emoção da Festa da Penha, que se encerra nesta segunda-feira (13), quando é celebrado o dia da padroeira do Espírito Santo. A organização do evento estima em 100 mil pessoas o público da Romaria das Mulheres e da missa deste domingo. Já a Polícia Militar informa que o número de participantes foi de 60 mil pessoas.

Your browser does not support the audio element. Romaria das mulheres reúne milhares fiéis de Nossa Senhora da Penha nas ruas de Vila Velha - CBNGAZ - 2.33s - 11-04-15.mp3

O ponto de partida dos romeiros foi o Santuário de Vila Velha, e a caminhada seguiu pelas avenidas Champagnat e Antônio Ataíde, rumo ao parque da Prainha, aos pés do Convento da Penha. A tradição dos balões coloridos mais uma vez esteve presente na romaria, que reuniu pessoas de várias idades e famílias inteiras vindas dos mais diversos lugares do Espírito Santo, além de turistas.

A aposentada Thereza Carmen Aquino, de 77 anos, encarou o sol forte e fez a caminhada junto das mulheres da família, como sua filha, nora e netas. “Faço a romaria todos os anos, desde 1961. É a melhor coisa do mundo vir, espero o ano todo para que chegue logo, se tivesse mais seria melhor ainda. Estar aqui com minha família é tudo”, explicou à Rádio CBN Vitória.

Neta de Thereza, a jovem Julia Zocolotti, de 12 anos, já sabe da importância da Festa da Penha e da devoção por Nossa Senhora. ”Acho legal ver minha avó assim, é uma inspiração grande ter ela como exemplo e para acompanhá-la na romaria”, contou.

Entre os pedidos na romaria e na missa, prevaleceu os clamores por paz e mais fé. “É um momento muito bonito para nós mulheres. Algo muito belo, histórico no nosso Estado. É um orgulho para nós mulheres nos espelhar em Nossa Senhora da Penha, tenho muito orgulho em participar e estar aqui”, disse a romeira Cassilda Rodrigues.