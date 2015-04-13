Romaria das Mulheres reúne milhares de fiéis em Vila Velha

Milhares de devotos de Nossa Senhora da Penha participaram da Romaria das Mulheres e da Missa realizada na Prainha, em Vila Velha, neste domingo (12). Com maioria feminina, a romaria marcou mais um momento de fé e emoção da Festa da Penha, que se encerra nesta segunda-feira (13), quando é celebrado o dia da padroeira do Espírito Santo. A organização do evento estima em 100 mil pessoas o público da Romaria das Mulheres e da missa deste domingo. Já a Polícia Militar informa que o número de participantes foi de 60 mil pessoas.
Romaria das mulheres reúne milhares fiéis de Nossa Senhora da Penha nas ruas de Vila Velha - CBNGAZ - 2.33s - 11-04-15.mp3
O ponto de partida dos romeiros foi o Santuário de Vila Velha, e a caminhada seguiu pelas avenidas Champagnat e Antônio Ataíde, rumo ao parque da Prainha, aos pés do Convento da Penha. A tradição dos balões coloridos mais uma vez esteve presente na romaria, que reuniu pessoas de várias idades e famílias inteiras vindas dos mais diversos lugares do Espírito Santo, além de turistas.
A aposentada Thereza Carmen Aquino, de 77 anos, encarou o sol forte e fez a caminhada junto das mulheres da família, como sua filha, nora e netas. “Faço a romaria todos os anos, desde 1961. É a melhor coisa do mundo vir, espero o ano todo para que chegue logo, se tivesse mais seria melhor ainda. Estar aqui com minha família é tudo”, explicou à Rádio CBN Vitória.
Neta de Thereza, a jovem Julia Zocolotti, de 12 anos, já sabe da importância da Festa da Penha e da devoção por Nossa Senhora. ”Acho legal ver minha avó assim, é uma inspiração grande ter ela como exemplo e para acompanhá-la na romaria”, contou.
Entre os pedidos na romaria e na missa, prevaleceu os clamores por paz e mais fé. “É um momento muito bonito para nós mulheres. Algo muito belo, histórico no nosso Estado. É um orgulho para nós mulheres nos espelhar em Nossa Senhora da Penha, tenho muito orgulho em participar e estar aqui”, disse a romeira Cassilda Rodrigues.
A Festa da Penha chega ao seu oitavo e último dia nesta segunda-feira (13), quando acontece a Romaria dos Ciclistas, com saída de Cobilândia, em Vila Velha. A missa de encerramento acontece às 16h, na Prainha, com show do Padre Fabio de Mello logo depois.