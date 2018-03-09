"Roletões" são retirados dos ônibus de Vitória

Protótipo de catraca alta foi aprovado pela Ceturb Crédito: Marcelo Prest - GZ

Os novos modelos de catracas que vão até o teto dos ônibus estão sendo retirados de coletivos de Vitória. O motivo, segundo o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), é o bloqueio do alçapão superior de 75 veículos. Esse item é utilizado como saída de emergência.

Um cobrador que trabalha no sistema municipal de ônibus de Vitória, que não quis se identificar, afirmou que já chegou a trabalhar em coletivos em que a roleta mais alta foi retirada. “Essa área de escape tem que estar livre. Aquele alçapão, que fica no teto do carro, tem que estar liberado. Então, em caso de uma possível pane, a roleta não pode ficar próximo dessa saída. O que eu fiquei sabendo é que as catracas estão sendo retiradas pouco a pouco. Eu mesmo já pude trabalhar em carros com essas mudanças.”

Em janeiro, a Rádio CBN Vitória produziu uma reportagem na qual a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) não aprovou o uso dos "roletões" nos ônibus da Grande Vitória . De acordo com o órgão, as roletas mais altas estavam fora do padrão de segurança e podiam gerar riscos. Passageiros reclamaram da dificuldade para passar pela nova catraca. O próprio cobrador que conversou com a reportagem da CBN confirma que mulheres grávidas e pessoas que carregam bolsas e mochilas têm mais dificuldade para passar pela roleta.

No entanto, para muitas pessoas, o item não incomoda. Esse é o caso da secretária Lorena Moreira, de 25 anos, que já percebeu a retirada da catraca em um ônibus que ela utilizou. “Eu reparei quando vi que o espaço estava diferente, era um espaço maior onde ficava essa roleta grande. Eu vi que estava faltando. Mas, para mim, não faz diferença.”

Por meio de nota, o Setpes informou que “o bloqueio do alçapão superior dos ônibus pela catraca dupla é uma situação pontual, que ocorreu em um modelo de veículo. A nota acrescenta que há uma equipe trabalhando para fazer os ajustes necessários para melhor atender ao usuário.” Ao todo, segundo o sindicato, 75 ônibus tiveram as roletas retiradas.