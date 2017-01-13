Roleta alta reduz em 84% os "pulos" e testes continuam em várias linhas

Os testes com a roleta alta do sistema Transcol completam dois meses neste sábado (14) com redução de 84% no número de pessoas que pularam a catraca sem pagar passagem. Os testes acontecem desde novembro e continuam em várias linhas do sistema que atende locais com alto índice de infratores.

A efetividade da roleta já supera o modelo utilizado em 2012 que tinha o mesmo objetivo e reduziu em 70% os pulos. De acordo com a diretora de operações da Ceturb, Rosane Gilbert, não foi possível reduzir totalmente o número de puladores porque há pessoas entrando pela porta do meio, passando por baixo da roleta ou esperando outro veículo da mesma linha que não tem a catraca alta.

Your browser does not support the audio element. Roleta alta reduz em 84% os pulos e testes contninuam em várias linhas

Rosane explica que nas próximas semanas serão feitos testes em toda a frota de ônibus da linha 715, que faz o itinerário entre o bairro Jardim Campo Grande e o Terminal de Campo Grande, em Cariacica, para saber como será a efetividade. O revezamento entre as linhas continuará e ônibus de outros bairros continuarão recebendo os testes. “Será sempre em linhas que possuem as mesmas características. Há uma variação da quantidade de veículos em cada linha, mas vamos fazer os testes em toda a frota para medir a eficiência e eficácia do dispositivo”, acrescenta.

Aceitação

O motorista José Carlos Cordeiro, de 48 anos, estava dirigindo nesta sexta-feira (13) o coletivo que está com a nova catraca. A aceitação dos passageiros, segundo ele, tem sido boa e a roleta leva segurança e reduz os pulos, mas há situações específicas que devem ser observadas. “A gente carrega todo tipo de pessoa e à noite o trabalho é mais obscuro. Se uma pessoa disser que não tem passagem e que vai sair pela frente eu tenho que abrir a porta para evitar um mal maior”, lamentou.