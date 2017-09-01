Rodrigo Maia visita ES e desconversa sobre ida de Hartung para DEM

Em uma visita de pouco menos de 10 horas no Espírito Santo nesta sexta-feira (1º), o presidente da república em exercício, Rodrigo Maia (DEM), inaugurou obras no interior do Estado com o governador Paulo Hartung (PMDB), se reuniu com empresários do setor de rochas ornamentais e desconversou sobre um possível convite para Hartung se filiar ao DEM.

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Maia chegou ao Aeroporto de Vitória durante a manhã e seguiu para Jaguaré, Norte do Estado, onde inaugurou a estrada estadual que liga a BR-101 ao município e deu ordem de serviço para a construção de uma barragem. A estrada não teve investimento do governo federal.

Essa é a segunda vez que Rodrigo Maia visita o Estado em menos de dois meses, mas ele afirma que a aproximação com Hartung não tem relação partidária. “Minha relação com o governador Paulo Hartung tem muito mais a ver a nossa preocupação com o Brasil que está falido, quebrado e com a previdência destruída. Nossa parceira é para reconstruir o Estado Brasileiro. A questão partidária não é a mais importante”, disse.

Maia destacou que a pauta nacional para a reconstrução do país passa por mudanças, incluindo a previdenciária. “Só no próximo ano são mais R$ 60 bilhões de gastos com a previdência. Toda previdência brasileira, incluindo o regime geral e público comprometiam 48% dos gastos do governo em 2010. Esse ano será comprometido 56% e em mais cinco anos vai para 70%. Isso mostra que quase não vai sobrar recursos para investimentos. Vamos ter um governo que só vai ter dinheiro para pagar previdência, aposentadoria e salário”, disse.

O governador aproveitou a visita de Maia para pedir apoio do governo federal com relação à concessão da Ferrovia Vitória-Minas. “Centramos em uma questão e pedimos apoio ao presidente em relação a renovação da concessão da ferrovia Vitória-Minas pela Vale. Concentramos nossa conversa com o presidente no sentido deles nos apoiar, já que nós trabalhamos a antecipação dessa renovação, no sentido claro que é a construção de um ramal ferroviário em direção ao Rio de Janeiro, que vai facilitar, inclusive, que no futuro tenhamos uma ferrovia de Vitória até o Rio de Janeiro, que terá um papel estruturador em termo de logística”, afirmou.