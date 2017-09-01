Rodrigo Maia inaugura estrada e faz corpo a corpo no ES

O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chegou ao município de Jaguaré no final da manhã desta sexta-feira (1º). Após desembarcar no aeroporto de Linhares, a comitiva de Maia seguiu em vários veículos pela BR-101.

Em Jaguaré, junto com o governador Paulo Hartung (PMDB), secretários e deputados, Maia deu a ordem de serviço para a construção de uma barragem e inaugurou a estrada estadual que liga a BR-101 ao município. Durante o evento, Maia fez um corpo a corpo com os moradores do município.

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Mais cedo, militares do Exército isolaram o Aeroporto de Linhares para a chegada de Mai. Além dos militares, bombeiros e duas viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se deslocaram para a entrada do terminal.

Por causa do forte esquema de segurança, a pedido do Exército, a imprensa não teve acesso ao aeroporto. O prefeito de Linhares e atual presidente da Associação dos Municípios do Estado (Amunes), Guerino Zanon, chegou por volta de 8h40 para receber o presidente interino no aeroporto.

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AGENDA

Em sua segunda visita ao Espírito Santo em pouco mais de dois meses, Rodrigo Maia, incluiu no roteiro da viagem uma participação especial em entregas do governo do Estado na cidade de Jaguaré, a 200 km de Vitória, no Norte capixaba, onde o governo federal não participou com nem um centavo sequer.

De acordo com a agenda oficial do democrata, ele deve permanecer no máximo duas horas no município, junto do governador Paulo Hartung.

Após a solenidade na estrada estadual, o presidente da República e o governador inauguraram uma praça, obra que inclusive já foi entregue à população. Com um custo de R$ 864 mil, ela conta com aparelhos de ginástica, campo gramado, parquinho infantil, mesas de alvenaria e bancos.

Por fim, também entrou na agenda presidencial a ordem de serviço para a construção de uma barragem, uma obra orçada em R$ 1,5 milhão. Jaguaré é uma cidade com quase 30 mil habitantes. Mais tarde, Maia estará em Vitória.