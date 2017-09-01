Rodrigo Maia afirma que vai ajudar setor de rochas do Estado

Em visita ao Espírito Santo nesta sexta-feira (1º), o presidente da república em exercício, Rodrigo Maia (DEM), se reuniu com empresários do setor de rochas ornamentais para tratar de possíveis mudanças em três Medidas Provisórias que alteram pontos no Código de Mineração. Segundo empresários que participaram do encontro, Maia se comprometeu a ajudar o setor, articulando com os deputados na Câmara.

Your browser does not support the audio element. Rodrigo Maia afirma que vai ajudar setor de rochas no Estado

De acordo com o presidente do Sindirochas, Tales Machado, as MP´s têm várias mudanças, mas os empresários têm reivindicações específicas. Entre as alterações que prejudicam o mercado de rochas, está a vinculação das empresas do Estado a uma agência localizada no Rio de Janeiro; o pagamento de taxa fixa anual e a possibilidade do pagamento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) no produto final. Hoje essa taxa é paga na primeira fase, na extração.

Tales destacou que os empresários explicaram para Maia que o Estado precisa ter uma sede da Agência Reguladora devido ao número expressivo de empresas do setor, em torno de 1700, que a taxa precisa ser cobrada por produção e não anualmente e que a Cfem continue sendo cobrada na fase de extração. Maia se comprometeu a ajudar. Os deputados Evair de Melo (PV) e Lelo Coimbra (PMDB) também participaram da reunião.

Segundo Maia, as MP´s serão bem vindas desde que não ampliem os custos para os empresários. Ele ressaltou que muitos prefeitos querem o aumento das alíquotas para compensar as perdas financeiras dos últimos anos. “Muitos prefeitos querem, principalmente de outros estados, aumentar sua arrecadação pela crise econômica que o Brasil vive. Precisamos tomar cuidado para que uma regulamentação que vem para criar uma agência, garantir segurança jurídica e fiscalização forte para dar condições para que o setor produza mais e gere mais emprego, não vire uma coisa ao contrário e inviabilize o setor de pedras no Brasil”, contou.