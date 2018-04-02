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Rodovias federais têm menos acidentes na Semana Santa no Estado

O número de acidentes teve queda de 19%. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste ano foram registrados 30 acidentes, contra 37 no ano passado

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 18:50

Publicado em 

02 abr 2018 às 18:50
Carreta tombada na BR 262 Crédito: (Foto Divulgação)
O feriado da Semana Santa deste ano foi menos violento nas estradas federais capixabas se comparado com o mesmo período de 2017. O número de acidentes teve queda de 19%. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste ano foram registrados 30 acidentes, contra 37 no ano passado. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (02).
O número de vítimas também foi menor: em 2018 os acidentes deixaram 29 pessoas feridas, sendo que em 2017 foram 57 - uma redução de 49%. Neste ano, uma morte ocorreu em Domingos Martins, e deixou a rodovia BR 262 interditada, no km 31, por cerca de seis horas. Em 2017, os acidentes resultaram em duas mortes. A Operação Semana Santa da PRF começou à zero hora de quinta (29) e foi encerrada a meia-noite deste domingo (01).
Infrações
Ainda segundo a PRF, neste feriado mais de 800 autos de infração foram emitidos. As infrações que geram e agravam os acidentes foram alvos da fiscalização, resultando em 166 autuações por ultrapassagens proibidas. Dos mais de 670 motoristas que fizeram o teste do bafômetro, 18 foram autuados por dirigir sob a influência de álcool e três pelo crime de embriaguez ao volante.

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