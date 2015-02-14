Rodovias federais já estão com fiscalização reforçada para o carnaval

A “Operação Carnaval” da Polícia Rodoviária Federal (PRF) já começou no Espírito Santo. O objetivo da PRF é reduzir mortes e acidentes. Na Operação Carnaval 2014, foram registrados 137 acidentes e sete mortes. Para intensificar a vigilância nas estradas foi convocado um efetivo extra e os funcionários que trabalham no setor administrativo vão reforçar a fiscalização, durante os sete dias de trabalho especial.Horas depois do início da operação, na tarde desta sexta-feira (13), o movimento já era intenso nas BRs 101 e 262. De acordo com a inspetora Carolina André, neste início de carnaval, o movimento é mais intenso no sentido Norte e também na Região Serrana sentido Grande Vitória. Já na terça (17) e quarta (18), o fluxo se inverte; muito movimento do Norte para a Grande Vitória e na BR 262 sentido Região Serrana.

“Os motoristas que vão fazer esses trajetos nesses dias têm que levar em consideração que o trânsito vai aumentar, o motorista vai demorar um pouco mais para chegar e é preciso ter cautela. Quem estiver no sentido inverso tem que ter muito cuidado com a ultrapassagem porque vai ter um trânsito muito grande no sentido contrário”, destacou.Beber e dirigirSegundo a inspetora, a PRF vai focar na embriaguez ao volante. Todas as viaturas da PRF vão estar equipadas com o bafômetro. Quem for pego dirigindo sob efeito de álcool será multado em R$ 1.915 e terá a habilitação suspensa.A operação da PRF termina à meia-noite de quarta-feira. Além das estradas, o reforço também vai acontecer na Segurança Pública. Um esquema especial foi montado para garantir a segurança do folião, desta sexta-feira até quarta. Estarão nas ruas 5.773 policiais militares e 902 viaturas para reforçar a segurança nos balneários e em locais de grande aglomeração de pessoas.Somente na Grande Vitória serão 2.533 militares contribuindo com o policiamento ordinário rotineiro. Na região Sul, o reforço será de 1.860 militares e no Norte, 1.380 policiais estarão nas ruas durante esses seis dias de folia. Haverá um reforço na utilização de viaturas, com mais PMs circulando nos locais onde acontecerem festas de Carnaval.