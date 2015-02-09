A população foi pega de surpresa com a paralisação geral do sistema de transporte público na Região Metropolitana de Vitória. As frotas, tanto do Sistema Transcol quanto das linhas municipais, estavam 100% paradas. Apenas os ônibus dos sistemas 'Mão na Roda' e 'Porta a Porta' circularam na Grande Vitória. Com isso, os terminais rodoviários amanheceram vazios e alguns pontos de ônibus ainda acumulavam passageiros à espera de coletivos no início da tarde desta segunda-feira (09). Cerca de um milhão de passageiros foram prejudicados e ainda não há previsão de quando os ônibus voltam a circular.Os trabalhadores reivindicam outro plano de saúde, pois alegam que o atual tem um custo elevado demais para a categoria. Motoristas e cobradores se reuniram em frente às garagens de ônibus nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica desde às 5h30, de onde os coletivos se quer saíram. Nos terminais, a população foi impedida de entrar, já que não havia veículos.A greve já tinha sido anunciada à população na semana passada, com cartazes de "estado de greve" fixados no vidro dianteiro dos veículos, mas a surpresa ficou por conta do descumprimento da circulação de 30% dos coletivos, estipulada no edital de greve dos rodoviários. Edson Bastos, ex-presidente da instituição e atual 1º secretário do sindicato, informou que os ônibus não estão circulando por segurança do trabalhador.

Your browser does not support the audio element. Rodoviários paralisam todos os ônibus do Sistema Transcol na Grande Vitória

"A população tem que entender que 100% dos ônibus não atende ela hoje. Ela tem que apoiar os rodoviários porque é quem carrega a carga mais preciosa que é a vida deles. Injustiça estão fazendo com a gente", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Antes mesmo da paralisação dos rodoviários, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) conseguiu junto à Justiça do Trabalho uma medida cautelar para garantir a circulação de, no mínimo, 70% da frota durante os horários de pico (das 6h às 9h e das 17h às 20h), e 40% nos outros horários.

Bastos afirma que o sindicato, até o fechamento da reportagem, não havia sido notificado sobre a medida cautelar. De acordo com ele, "apenas um oficial havia entrado em contato por telefone" com Carlos Roberto Louzada, o Maguila, presidente do Sindicato dos Rodoviários.

Devido ao descumprimento da medida cautelar, o diretor-presidente do GVBus, Elias Baltazar, informou que o sindicato patronal entrou com medidas judiciais pedindo a ilegalidade e abusividade da greve. O GVBus solicitou ainda que a cobrança da multa suba de R$ 30 mil para R$ 500 mil por dia e seja estendida nominalmente aos dirigentes do Sindirodoviários.

"O sindicato alega que não recebeu a liminar, que não foi citado, mas ele descumpre o seu próprio edital que garantia 30% da circulação. O sindicato mais uma vez desrespeita a lei de greve, as decisões judiciais e prejudica a população da Grande Vitória", afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Ainda de acordo com o sindicato patronal é o próprio Sindicato dos Rodoviários que indica o plano de saúde que será contratado. Baltazar afirma ainda que nos últimos cinco anos, o plano contratado já foi mudado pelo menos quatro vezes.