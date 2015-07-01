Rodoviários insatisfeitos com sindicato fazem protesto e param o trânsito em Vitória

Insatisfeito com a atuação da diretoria do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), um grupo de trabalhadores protestou pelas ruas de Vitória durante a tarde desta terça-feira (30). Os manifestantes se reuniram na Praça de Jucutuquara e seguiram em passeata até o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), no Parque Moscoso. Os ônibus que passaram pela Avenida Vitória foram obrigados a acompanhar o protesto. A manifestação deixou o trânsito lento por quase duas horas.O cobrador Valdenir Amaral, um dos líderes da mobilização, afirma que alguns rodoviários estão insatisfeitos com o trabalho prestado pelo Sindirodoviários. Segundo Amaral, o sindicato não presta conta do dinheiro arrecadado e não busca melhorias para os trabalhadores.

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“A categoria está cansada do desmando e abandono desse sindicato. Queremos mais transparência e participação no sindicato, mas eles não nos deixam participar”, disse à Rádio CBN Vitória.

Sem poder seguir o trajeto normal, muitos passageiros desistiram de seguir o caminho dentro dos coletivos e resolveram desembarcar dos ônibus no Centro de Vitória. Revoltada com a situação, a dona de casa Maria Cecília Reis contou que ia terminar o percurso andando. “Vou ter de ir caminhando até o Terminal de Jardim América (Cariacica)”, disse à Rádio CBN Vitória.

Acusação

Para o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Roberto Louzada, o Maguila, integrantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT-ES), que fazem oposição a atual diretoria, organizaram o protesto. Maguila afirma que o sindicato declara todos os gastos e sugeriu que os insatisfeitos procurem a Justiça.

“Eles devem procurar a Justiça para saber se há transparência. Prestamos contas de tudo que fazemos. Estão falando de algo que eles não sabem, atrapalhando o trânsito e a vida do trabalhador”, declarou à CBN.

O primeiro secretário do sindicato, Edson Bastos, afirmou que o Sindirodoviários vai pedir que as autoridades policiais investigue quem são as pessoas que pararam o trânsito em Vitória, para que elas sejam punidas pela Justiça.