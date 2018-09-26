Rodoviários fazem protesto em Vitória

Protesto dos rodoviários na Av. Vitória Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Um grupo de rodoviários realizou um protesto pela Avenida Vitória, na Capital , na tarde desta quarta-feira (26). A manifestação começou por volta das 15 horas e tinha como destino o Ministério Público

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João Luiz Alves, rodoviário. Protesto dos rodoviários em Vitória. Crédito: Rafael Monteiro de Barros

De acordo com o rodoviário João Luiz Alves, caso os equipamentos sejam implantados, cinco mil postos de trabalhos estariam em risco. "Nós da chapa 1 não aceitamos catracas eletrônicas no estado do Espírito Santo. Estão querendo colocar carros-teste e isso vai acabar com postos de trabalho de 5 mil cobradores".

Devido ao protesto, o trânsito no sentido Centro ficou congestionado. Por volta das 16h30, o grupo ocupava duas faixas da Avenida Jerônimo Monteiro e os ônibus do sistema Transcol foram impedidos de circularem pela região.

Às 17h, o protesto foi encerrado em frente ao Palácio Anchieta, as faixas liberadas e o coletivos autorizados a seguirem viagem.

OS EQUIPAMENTOS

Novos validadores do Transcol Crédito: Divulgação | GVBus

Os aparelhos questionados pelos rodoviários são os novos validadores que vão integrar os sistemas de bilhetagem eletrônica, biometria facial, câmeras de segurança e GPS que já começaram a ser instalados.

“A mudança foi motivada por questões tecnológicas. Estamos trocando os aparelhos atuais por outros que possuem as mesmas funções dos antigos, porém de forma integrada em um único módulo gestor: bilhetagem eletrônica, biometria facial, câmeras de segurança e GPS. Isso facilitará a realização de manutenções e acompanhamento”, explica o diretor executivo do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória – GVBus, Elias Baltazar.

Em nota, a GvBus reforçou que a bilhetagem eletrônica no Sistema Transcol funciona desde abril de 2007, que os novos equipamentos instalados nos coletivos somente irão substituir os atuais e a cobrança de passagem continuará sendo feira pelos cobradores.

"A bilhetagem eletrônica está em funcionamento no Sistema Transcol desde abril de 2007. Os equipamentos que estão sendo instalados dentro dos coletivos irão substituir os atuais por outros mais modernos. Ou seja, as empresas estão investindo em novas tecnologias para modernizar os sistemas já existentes dentro dos coletivos: bilhetagem eletrônica, biometria facial, monitoramento por câmeras e GPS. A cobrança de passagem continuará sendo feita nos moldes atuais pelos cobradores".

O QUE DIZ A POPULAÇÃO

Adir da cruz, aposentado. Protesto dos rodoviários em Vitória Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Para o aposentado Adir da cruz, os rodoviários também deveriam pensar nas outras categorias e liberar a passagem dos coletivos."Eles deveriam usar só a faixa do meio e dar liberdade para os outros veículos passarem. Estão pensado só neles. 100% neles. Nós que dependemos de ônibus ficamos prejudicados".

Aldnir Pereira da Silva, vigilante. Protesto dos rodoviários em Vitória. Crédito: Rafael Monteiro de Barros