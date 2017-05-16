Problema relatado há vários anos, o transporte clandestino continua sendo alvo de reclamação de rodoviários do sistema municipal de Vila Velha. Segundo relatos, as ameaças são frequentes e com a competição criada pelo sistema irregular os prejuízos para a empresa que opera o sistema geram demissões.

Your browser does not support the audio element. Rodoviários exigem fiscalização contra perueiros em Vila Velha

Rodoviários fizeram uma manifestação em frente à sede da Prefeitura de Vila Velha, em Coqueiral de Itaparica, no final da manhã desta terça-feira (16). Alguns chegaram a conversar com representantes da administração.

Uma das manifestantes, a cobradora Alessandra Bolsonani, de 42 anos, relata que a disputa com os perueiros continua igual e a fiscalização não acontece. “Estamos sofrendo ameaças no trânsito por conta de um trabalho clandestino, que é proibido e simplesmente não tem solução”, diz.

O fiscal Ademilson Ventunini, de 56 anos, acredita que a situação precisa ser regularizada, para que ninguém seja prejudicado. “Pais de família desempregados e precisando de ajuda. Nós não queremos que eles passem necessidade, mas nem que nós fiquemos desempregados, porque é nosso direito”, salienta.

A reportagem da Rádio CBN já flagrou diversas situações de irregularidades no transporte de Vila Velha , com o uso de vans descaracterizadas, que levam passageiros a regiões próximas à Avenida Carlos Lindenberg. O valor cobrado é semelhante à tarifa de ônibus, porém com veículos muitas vezes sucateados. É possível ver ainda muitas crianças atuando.

PREFEITURA PROMETE MAIS RIGOR