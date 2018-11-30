Rodoviários estão abertos para negociar, diz presidente do sindicato

Rodoviários planejam realizar uma greve na próxima segunda-feira (3) Crédito: Ricardo Medeiros

Apesar da greve da categoria estar marcada para começar na madrugada da próxima segunda-feira (3), o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo, José Carlos Sales, afirmou que os trabalhadores ainda estão abertos para negociações com o sindicato patronal. Caso alguma nova negociação aconteça nesta sexta-feira ou sábado, a desistência da greve pode ser confirmada no domingo (2), quando os rodoviários vão realizar uma assembleia na Praça Oito, no Centro de Vitória, às 10h.

A greve foi aprovada porque os rodoviários recusaram a proposta de reajuste de 2% nos salários, tíquete-alimentação e plano de saúde. Os rodoviários pedem 4% de reajuste da inflação mais o ganho real.

"A gente está disposto a conversar. O único interesse da greve é buscar um meio de negociação em prol do trabalhador. É a única arma que a gente tem de trabalho e está na lei. O sindicato dos rodoviários está aberto à conversa. O problema é que a categoria rejeitou a proposta empresarial patronal", diz José Carlos Sales.

Your browser does not support the audio element. Antes da greve, rodoviários dizem que estão abertos para negociação

A possível paralisação vai afetar tanto os ônibus do Sistema Transcol quanto os municipais de Vitória e Vila Velha. Atualmente, cerca de 700 mil pessoas utilizam o transporte público todos os dias.

Por conta do movimento grevista aprovado pelos trabalhadores, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GV-Bus) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) entraram na Justiça para a manutenção de 100% da frota programada de ônibus na próxima segunda-feira (03).

A ação, que tramita no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), pede, também, caso não seja mantida a totalidade dos ônibus, que seja determinado o percentual de 90% da frota programada para os horários de pico, entre 6h e 9h, bem como das 17h às 20h e nos demais horários com o mínimo de 70% da frota programada.