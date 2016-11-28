O Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários-ES) afirmou, no início da noite desta segunda-feira (28), que não haverá novas paralisações da categoria no decorrer da semana, como aconteceu na manhã desta segunda-feira (28). Entretanto, o presidente do sindicato, Edson Bastos, afirmou que manifestações podem ser realizadas pelos rodoviários, mas sem prejudicar o transporte de passageiros.

“Ao longo da semana nós podemos fazer uma operação ‘marcha lenta’, quando os motoristas percorrem algum trecho com a velocidade reduzida. Também podemos fazer passeatas em alguns locais”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Rodoviários descartam novas paralisações

O presidente do Sindirodoviários garantiu que haverá ônibus para a população na manhã desta terça-feira (29). “Os coletivos vão circular normalmente nesta terça e nos outros dias também, mas não descartamos algum tipo de protesto”, contou.

Na manhã desta segunda-feira (28), os rodoviários fizeram uma paralisação relâmpago por causa do impasse na negociação salarial. Segundo Bastos, o sindicato patronal não ofereceu reajuste este ano. A categoria pede 15% de aumento.

Por nota, Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que em nenhum momento propôs reajuste zero aos rodoviários e que apenas solicitou que a negociação salarial da categoria seja mantida pelas próximas semanas, sem qualquer paralisação dos ônibus.