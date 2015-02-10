Os rodoviários decidiram manter a greve dos motoristas nesta terça-feira (10). Na tarde desta segunda (09), o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), realizou uma audiência de conciliação entre Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (Sindirodoviários), mas não houve acordo. A greve continua por tempo indeterminado.A audiência foi presidida pelo desembargador Marcello Mancilha e durou quase três horas. O desembargador afirmou, no transcorrer da audiência, que a greve é um desrespeito à decisão da Justiça, que determinou que 70% da frota circulasse nos horários de pico (das 6h às 9h e das 17h às 20h) e de 40% nos outros horários, sob pena de multa diária de R$ 30 mil.

Your browser does not support the audio element. Rodoviários decidem manter greve, após tentativa de conciliação na Justiça

Mancilha também ressaltou que o interesse da categoria não pode passar por cima dos interesses da coletividade. Para o TRT, a insatisfação com o plano de saúde não é motivo para uma greve geral do transporte público.

O Sindirodoviários não garantiu se parte da frota vai circular nesta terça. O presidente do sindicato, Carlos Roberto Louzada, o Maguila, afirmou que o sindicato vai recomendar aos trabalhadores que a categoria cumpra a determinação da Justiça. No entanto, o líder dos rodoviários não garante se os trabalhadores vão acatar o pedido.