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Rodoviários aprovam greve na Grande Vitória

Categoria não aceitou reajuste proposto de 2% nos salários, tíquete-alimentação e plano de saúde

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 15:30

Publicado em 

27 nov 2018 às 15:30
Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ
Após duas assembleias realizadas pela categoria nesta terça-feira (27), os rodoviários votaram pela greve na Grande Vitória a partir da zero hora de segunda-feira (03). A categoria negou a proposta dos patrões de reajuste de 2% linear nos salários, tíquete alimentação e plano de saúde. Os rodoviários querem 4% de reajuste da inflação mais o ganho real. A greve afeta os ônibus do sistema Transcol e os municipais de Vitória e Vila Velha.
De acordo com o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Salles Cardoso, apenas 30% dos coletivos da Grande Vitória vão circular durante o movimento grevista. “A Justiça vai prevalecer, vamos respeitar a lei de greve, colocando 30% nas ruas. Vamos fazer um greve com responsabilidade, séria. Há muito tempo o rodoviário está tendo perdas”, disse.
Segundo José Carlos, cinco reuniões foram realizadas com o sindicato patronal nos últimos dias para tentar chegar a um acordo, mas as empresas não quiseram negociar um valor acima dos 2%. No próximo domingo (02), uma outra assembleia será realizada na Praça Oito, às 10h. Os rodoviários vão decidir as estratégias da greve e,se houver alguma proposta, analisar o que foi apresentado pelo GVBus, o sindicato patronal. “Estamos abertos ao diálogo e a conversa, mas havendo uma proposta, vamos apresentar para aprovação da categoria”, contou.
GVBUS
Por nota, o GVBus informou que vai aguardar a comunicação oficial sobre a decisão dos rodoviários, por meio de publicação de edital de greve com antecedência de 72h, conforme prevê a Lei. Ressaltou também que tomará todas as medidas legais para a manutenção do funcionamento do Sistema Transcol, com o objetivo de garantir o direito de ir e vir da população.
Questionado sobre o que dizem os estudos do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) sobre reajuste da tarifa do Transcol, qual é a necessidade de reajuste, em percentual, segundo estudo do GVBus, para zerar o déficit do sistema e qual é o pedido de reajuste realizado pelo sindicato, o GVBus respondeu que "nesse momento está voltado a outros temas e que os estudos sobre tarifa serão realizados no momento oportuno, já que o reajuste acontece sempre em janeiro, conforme previsto em contrato".
SETOP
Demandada pela reportagem sobre qual foi o pedido do GVBus à Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop) com relação ao reajuste da tarifa do Transcol para zerar o déficit do sistema e se tem reunião marcada para debater esse reajuste, a Setop respondeu que não recebeu pedido de reajuste do GVBus. "O reajuste será discutido em dezembro, sem data definida. A Setop informa ainda que a data prevista em contrato para o reajuste da tarifa do Sistema Transcol é o mês de janeiro".
 

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