Rodoviários ameaçam parar 100% em empresas que atrasarem salários

Os rodoviários do transporte metropolitano e municipal da Grande Vitória ameaçam parar 100% das atividades a partir do próximo dia 9 de novembro nas empresas que atrasarem salários. Uma assembleia foi realizada na manhã desta terça-feira (31), com 300 trabalhadores, segundo o Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários).

Outra reunião é realizada durante o final da tarde, com outros trabalhadores - uma segunda etapa da convocação. Para o sindicato, no entanto, como foi unanimidade pela manhã, o que foi colocado já está aprovado, na prática.

Segundo o presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, os atrasos acontecem há mais de seis meses em cerca de sete empresas. Existem mais de dez atuando no transporte público da Grande Vitória. A situação é registrada no adiantamento, pago no dia 20 de cada mês, e no quinto dia útil. Nesse mês teve trabalhador que recebeu só no dia 28.

“No dia consecutivo estamos autorizados a parar as empresas que não pagarem. A gente agora vai elaborar a ata dessa assembleia, comunicando os órgãos do Governo do Estado envolvidos no sistema; assim como a Secretaria de Segurança, o Ministério Público do Trabalho e também as empresas. Só vão parar as que não pagarem”, explicou.

Bastos ressaltou que os atrasos dificultam a vida do trabalhador e muitos acabam tendo que pagar juros em faturas e tendo outros problemas. "Chegou um patamar onde o trabalhador está reclamando que tem fatura que vence no dia 20, quando ele recebe no dia 27, ele só consegue pagar no dia 28. Então, ele paga oito dias de juros. Muitos estão tendo a casa pedida pelo proprietário por causa de atraso de aluguel. Isso causa transtorno à categoria. Tem muito trabalhador que depende desse adiantamento", ressaltou.

A possível paralisação a partir do sexto dia útil de novembro, no dia 9 do mês, nada tem a ver com reajustes salariais. Essa negociação, segundo o sindicato, começa no dia 7 de novembro. O trabalhadores pedem 5% de aumento real e outros benefícios.