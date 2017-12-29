Rodoviários ainda vão decidir programação de ônibus para o réveillon

Os motoristas e cobradores vão se reunir nesta sexta-feira para decidir como será a programação da frota dos ônibus durante a virada de ano. A informação é do presidente do Sindicato da categoria, Edson Bastos. A greve dos rodoviários na Grande Vitória chegou ao quarto dia.

Your browser does not support the audio element. Rodoviários ainda vão decidir o esquema de ônibus para o réveillon

A maior expectativa das pessoas é em relação àquelas linhas que levam os passageiros para as praias onde tradicionalmente acontecem as queimas de fogos, como Camburi, em Vitória, e Praia da Costa, em Vila Velha.

Filas de passageiros durante a Greve dos Rodoviários do Espírito Santo Crédito: Bernardo Coutinho

De acordo com Edson Bastos ainda será definido se alguma linha terá reforço no número de coletivos. O único ponto já definido é que, fora do horário entre as 17h e 20h, a quantidade de ônibus nas ruas será de 50% da frota, o que já acontece desde o começo da greve.

"O final de ano vai ser com ônibus reduzido. Vai ser complicado, é para ter cuidado o pessoal que vai para a rua", disse o presidente do Sindirodoviários.

Enquanto a definição sobre o revéillon não acontece, a sexta-feira foi mais um dia de muitas filas e reclamações. A reportagem da CBN Vitória passou pelos terminais de Campo Grande (em Cariacica), Laranjeiras (na Serra) e Vila Velha. Em todos eles os passageiros reclamaram de atrasos.

Um dos insatisfeitos foi o pintor Laércio Silva, que saiu do Bairro Universal, em Viana, e estava atrasado para chegar ao trabalho, no Bairro de Fátima, em Vitória.

“Fiquei uma hora esperando no meu bairro, cheguei no terminal e também fico uma hora esperando. Eles falam que tem 70% dos ônibus no horário de pico. Não existe 70% nos horários de pico”, reclamou o passageiro.

Em Vitória, a Secretaria de Transporte, Trânsito e Infraestrutura de Vitória (Setran) informou que, a partir de meia-noite, ônibus especiais vão sair da Avenida Adalberto Simão Nader e da Praça dos Namorados. As linhas que vão para a região de Camburi são 103, 111, 112, 121, 161, 211, 212, 213, 241 e 310. A previsão é para que os carros extras circulem enquanto houver movimentação de passageiros.