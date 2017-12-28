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Greve de ônibus

Rodoviários acusam GVBus de tentar desestabilizar movimento grevista

Presidente do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo, Edson Bastos, afirma que há empresários intimidando trabalhadores nos pátios das empresas durante a greve. GVBus nega as acusações

Publicado em 28 de Dezembro de 2017 às 18:34

Publicado em 

28 dez 2017 às 18:34
Viagem na linha 591 que faz a o trajeto entre o terminal de Campo Grande em Cariacica a Serra Sede durante a greve dos rodoviários Crédito: Sullivan Silva
Após a Justiça do Trabalho ter negado o pedido dos sindicatos patronais das empresas de transporte público da Grande Vitória, GVBus e Setpes, para tornar ilegal a greve dos rodoviários, o presidente do sindicato da categoria, Edson Bastos, afirmou que a decisão já era esperada. Além disso, ele afirma que há empresários intimidando trabalhadores nos pátios das empresas durante a greve. O argumento dos sindicatos patronais é que os grevistas não estariam cumprindo a liminar que obriga a circulação de 70% da frota durante os horários de pico e de 50% nos demais horários.
Rodoviários acusam GVBus de tentar desestabilizar movimento grevista
O presidente do Sindirodoviários voltou a afirmar que os empresários tentam realizar manobras para induzir o movimento grevista ao erro. “O GVBus vem desde o começo tentando desestabilizar a categoria e o sindicato com notícias falsas, registrando ocorrência, falando que o sindicato está proibindo o trabalhador de sair. Nada disso acontece. Eles estão tentando desmobilizar, para ver se a gente fazia alguma besteira e descumpria a liminar.”
Edson Bastos também acusa empresários do sistema Transcol de tentarem intimidar os trabalhadores durante a greve. Na última quarta-feira (27), um empresário teria mandado trabalhadores saírem das garagens acima do quantitativo estabelecido para a greve. Na manhã desta quinta-feira (28), ele relata que houve ônibus que não puderam voltar para a garagem depois do horário de pico. “O trabalhador tem medo de perder o emprego. Se ele voltar para a garagem por conta própria, ele vai ficar marcado pela empresa e logo depois da greve e ele acaba sendo mandado embora.”
A respeito das afirmações feitas pelo presidente do Sindirodoviários, o GVBus informou, por meio de nota, que “as acusações não procedem e que a liminar determina um quantitativo mínimo de frota, no entanto, não fixa um percentual máximo. Dessa forma, o Sindirodoviários não pode impedir trabalhadores que não aderiram ao movimento de sair de dentro das garagens para trabalhar ou que permaneçam nas ruas cumprindo sua carga horária de trabalho.”
Sobre o fato de a Justiça do Trabalho ter negado a ação das empresas que pretendiam que a greve fosse considerada ilegal, os sindicatos patronais informaram que “após receberem a decisão proferida pelo desembargador Marcello Mancilha, sobre o pedido de incidente de abusividade de greve, GVBus e Setpes encaminharam o documento para apreciação dos seus respectivos departamentos jurídicos, que irão analisá-lo e indicar quais devem ser os próximos passos."

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