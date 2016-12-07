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Rodoviários aceitam proposta de reajuste e descartam paralisações

Os rodoviários aceitaram a proposta dos patrões, que prevê reajuste de 8,5% no salário da categoria e descartaram deixar a população sem ônibus

Publicado em 07 de Dezembro de 2016 às 12:21

Publicado em 

07 dez 2016 às 12:21
Em assembleia organizada pelo Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), nesta quarta-feira (7), os trabalhadores aceitaram a proposta dos patrões, que prevê reajuste de 8,5% no salário da categoria. Com isso, o presidente da entidade, Carlos Roberto Louzada, o Maguila, afirmou que não haverá nenhum tipo de paralisação.
No fim do mês passado, os rodoviários fizeram uma paralisação surpresa que durou mais de três horas e impactou o trânsito em toda a região metropolitana. Filas se formaram nos pontos de ônibus dentro dos bairros e os terminais ficaram lotados. Também foram registrados tumultos por conta do protesto.
Rodoviários aceitam proposta de reajuste e descartam paralisações
O presidente do Sindirodoviários também comentou sobre o incidente envolvendo um cobrador que foi esfaqueado ao reagir a um assalto na manhã desta quarta-feira. De acordo com Maguila, ele já está em casa e passa bem.
O crime ocorreu no ônibus da linha 504, quando passava em Feu Rosa, na Serra. O bandido armado com uma faca anunciou o assalto exigindo todo o dinheiro da gaveta. Para se proteger, o cobrador teria colocado as mãos na frente do corpo e, nesse momento, foi ferido. A polícia já tem a identificação e trabalha agora para prender o acusado.

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