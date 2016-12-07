Em assembleia organizada pelo Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), nesta quarta-feira (7), os trabalhadores aceitaram a proposta dos patrões, que prevê reajuste de 8,5% no salário da categoria. Com isso, o presidente da entidade, Carlos Roberto Louzada, o Maguila, afirmou que não haverá nenhum tipo de paralisação.

No fim do mês passado, os rodoviários fizeram uma paralisação surpresa que durou mais de três horas e impactou o trânsito em toda a região metropolitana. Filas se formaram nos pontos de ônibus dentro dos bairros e os terminais ficaram lotados. Também foram registrados tumultos por conta do protesto.

Your browser does not support the audio element. Rodoviários aceitam proposta de reajuste e descartam paralisações

O presidente do Sindirodoviários também comentou sobre o incidente envolvendo um cobrador que foi esfaqueado ao reagir a um assalto na manhã desta quarta-feira. De acordo com Maguila, ele já está em casa e passa bem.