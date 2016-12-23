Rodoviária de Vitória terá 11 mil embarques diários no Natal e Ano Novo

Quando chega o fim do ano, a movimentação nas estradas aumenta significativamente no Espírito Santo. A expectativa da administração da Rodoviária de Vitória é que, diariamente, 11 mil passageiros embarquem no terminal nos fins de semana do Natal e do Ano Novo. Para atender a demanda, as empresas vão disponibilizar 550 ônibus, sendo 350 carros extras.

Os principais destinos dos passageiros que partem de Vitória para as festas de fim de ano são cidades do interior do Estado ou do litoral capixaba. Fora do Espírito Santo, a procura é maior por passagens para quem vai viajar para municípios do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Distrito Federal.

Your browser does not support the audio element. Rodoviária de Vitória terá 11 mil embarques no Natal e Ano Novo

O repositor de supermercado Uanderson dos Santos, de 21 anos, vai enfrentar 15 horas de estrada para passar encontrar os familiares neste fim de ano. “Eu estou indo para a cidade de Ubaitaba, que fica no sul da Bahia, para passar o Natal com a minha família”, contou.

Outra pessoa que embarcou nesta sexta-feira (23) na rodoviária de Vitória foi o pedreiro Reginaldo Lima, de 31 anos. O destino é a cidade de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, onde vai passar o Natal com a mãe.

Em tempos de crise econômica, Reginaldo vai voltar para Vitória no próprio dia 25 de dezembro para trabalhar. “Vou passar a metade do Natal dentro do ônibus, mas vai ser bom porque vai servir de exemplo para outras pessoas precisam correr atrás do prejuízo”, disse.

A administração da rodoviária de Vitória aconselha que os viajantes comprem suas passagens com antecedência, para garantirem um lugar nos ônibus, e recomenda que todos viajem com documentos e chequem os dados das passagens para não haver problemas no momento do embarque.

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