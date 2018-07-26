Laudo do Crea-ES alerta para riscos na estrutura da Rodoviária de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Se não for tomada nenhuma providência, a tendência é que parte da estrutura da Rodoviária de Vitória venha a ruir. O alerta é do coordenador do Grupo de Trabalho de Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES), Jaime Oliveira Veiga. O trecho em que o problema ocorre está sobre o mar e a base estrutural está danificada pela ação da água, segundo laudo produzido pelo Conselho no fim de 2017. Desde então, nenhuma intervenção foi feita.

De acordo com o coordenador do Crea-ES, não só a parte localizada sobre o mar corre riscos. Ele explica que, como a estrutura metálica é uma só, em caso de colapso do trecho que está baseado na região que sofre ação da água, outras partes da rodoviária que estão fundadas em terra também poderiam sofrer danos e até mesmo cair.

A tendência é de ruína, se nenhuma providência for tomada. Jaime Oliveira Veiga, engenheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES)

Sobre a possibilidade de queda, Jaime Oliveira Veiga é taxativo. “Se permanecer sem que nada seja feito, o risco existe porque a estrutura vai sendo corroída. Ela está dentro do mar, que é um meio extremamente agressivo. A tendência é de ruína, se nenhuma providência for tomada.”

Your browser does not support the audio element. Rodoviária de Vitória precisa de intervenção urgente, alerta Crea-ES

O engenheiro afirma que é preciso realizar uma reforma no local para que a estrutura não corra riscos de desabamento e explica que essa ação pode ser feita sem que seja necessária a interdição da parte da rodoviária em que o problema é verificado.

Além disso, Jaime também afirmou que a Rodoviária e outras construções públicas deveriam passar por manutenções constantes, periódicas e corretivas para evitar riscos aos usuários e a interdição dos locais, como aconteceu com o Terminal de Itaparica , em Vila Velha. “Se não fizer isso, a gente vai estar sujeito a surpresas, como essa que leva quase 50 mil pessoas a deixarem de usar um terminal.”

INTERVENÇÃO

Weberton Antunes Leite, 31 anos, que trabalha na Rodoviária de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Usuários que utilizam a Rodoviária de Vitória temem pelo risco de desabamento de parte da estrutura. É o caso do atendente Weberton Antunes Leite, de 31 anos, que trabalha no local. “Eu acho que é arriscado. Deviam dar mais atenção para isso porque aqui transita muita gente. Então, é necessário saber como está para que não aconteça nenhum acidente.”

A empregada doméstica Heloísa Silva, de 41 anos, também acha que a situação coloca os usuários da Rodoviária em perigo. “Para mim, traz riscos. De repente, isso pode desabar e matar muitas pessoas. No momento em que puderem reconstruir e fazer um trabalho melhor, seria bom para todo mundo.”

Heloísa Silva, de 41 anos, é usuária da Rodoviária de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A concessionária que administra a Rodoviária de Vitória, Contermi, não deu uma data para que a reforma seja iniciada. No entanto, garantiu que a intervenção será iniciada nos próximos dias.

Por meio de nota, a concessionária informou que, em relação à estrutura da Rodoviária, a empresa que irá realizar os serviços já está contratada e está na fase final de mobilização de materiais e equipamentos. A Contermi também afirma que as balsas flutuantes já estão ancoradas no local para realizar as intervenções que serão iniciadas nos próximos dias. Essas intervenções são necessárias para correção. No entanto, de acordo com a concessionária, conforme laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros, a estrutura não oferece risco algum aos passageiros e a Rodoviária pode funcionar normalmente.

O Corpo de Bombeiros foi demandado para confirmar se este laudo emitido também contempla a vistoria da estrutura da Rodoviária, mas não respondeu ao questionamento até o fechamento desta reportagem.

LAUDO

No fim de 2017, o Crea-ES produziu um laudo sobre as condições da estrutura da Rodoviária de Vitória. O laudo de vistoria técnica revela a situação precária em que se encontram os pilares que sustentam a construção. Fotos feitas pelos engenheiros mostram que, em alguns pontos, o concreto que sustenta os pilares e vigas já está totalmente desgastado, em adiantado estado de corrosão. Desde que essa vistoria foi feita, o problema persiste, apesar de o Crea-ES ter apontado no laudo que precisaria haver um plano de recuperação da estrutura com urgência.