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Rodoviária de Vitória fica movimentada às vésperas do carnaval

Mais de 10 mil passageiros devem embarcar entre esta sexta-feira e a próxima quinta-feira.

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 19:06

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

09 fev 2018 às 19:06
Movimento da Rodoviária de Vitória às vésperas do carnaval Crédito: Caíque Verli
A Rodoviária de Vitória ficou bastante movimentada nesta sexta-feira (09), às vésperas do carnaval. Muita gente se preparou para curtir as festas fora da região Metropolitana.
No Terminal Rodoviário, mais de 10 mil passageiros devem embarcar entre esta sexta-feira e a próxima quinta-feira (15).
A maior procura é para as cidades interior e litoral do Espírito Santo, como: Cachoeiro, Guarapari, Piúma, Iriri, Conceição da Barra,São Mateus, Linhares e Aracruz.Mas claro, têm aqueles que vão aproveitar o Carnaval em outros estados, com destaque para os nossos vizinhos Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
A universitária Maria Amélia Pessin, por exemplo, foi atrás do agito da folia em Porto Seguro. 
"Estou indo para São Gabriel da Palha e depois vou para Porto Seguro curtir o Carnaval. Muita música, bagunça. Gosto de festa, de bagunça", comenta.
Tem também quem está chegando para passar os dias de folga em Vitória. A também universitária Tamires Klein saiu lá de Campos, no Rio, para descansar no Espírito Santo. "Vim para visitar meu namorado. Ele mora aqui e venho sempre para cá. Às vezes ele vai pra lá e eu venho para cá. Eu gosto mais de aproveitar a festa, mas como meu namorado é mais caseiro e, então, vim ficar com ele em casa".
Se na rodoviária tinha bastante filas nos guichês e até um mini-congestionamento na entrada do estacionamento, na tarde desta sexta-feira, no Aeroporto de Vitória a movimentação foi tranquila durante o dia.
A universitária Maria Amélia Pessin vai viajar para a Bahia Crédito: Caíque Verli
O terminal de embarque estava praticamente vazio durante a tarde, mas a expectativa é de que o movimento aumente nos próximos dias.
Cerca de 61,2 mil passageiros devem passar pelo aeroporto de Vitória entre a última quinta-feira (08) e 19 de fevereiro. A movimentação inclui passageiros entre embarques e desembarques, segundo a Infraero
 
 

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