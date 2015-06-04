Rodoviária de Vitória estima 8.500 embarques para feriadão de Corpus Christi

Aqueles que decidiram viajar para aproveitar o feriado prolongado de Corpus Christi, encontraram movimentação intensa na Rodoviária de Vitória. Durante os quatro dias do feriado, 8.500 passageiros devem embarcar diariamente. Até domingo, haverá 390 ônibus, sendo 120 ônibus extras aproximadamente.As duas cidades com maior procura são Alegre e Castelo, no Sul do Estado, onde vão haver atrações tradicionais nesta data. Em Castelo, cerca de 80 mil visitantes são esperados para a festa de Corpus Christi, que tem como principal atração os tapetes confeccionados pelos fiéis de várias paróquias. Em Alegre, está programada a 27ª edição do Festival de Alegre, que vai reunir 15 bandas em três dias de shows.

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Essa foi a opção escolhida pelo estudante Rafael Bissoli, de Vila Velha, que vai passar o feriado no festival pela primeira vez. “Toda vez eu passo este feriado com a minha família, e dessa vez eu resolvi mudar. Vou ao festival para ver se vai ser diferente. A expectativa é me divertir bastante, são três dias, vou ficar lá até domingo, e espero que seja bom”, disse à Rádio CBN Vitória.

Passos de Anchieta

Outra atração que traz muitos turistas para o Estado é a caminhada Passos de Anchieta, que percorre cerca de 100 km no litoral capixaba. Foi o caso dos curitibanos Nautilus Adams, de 59 anos, e Nelson Martins, de 69, que decidiram voltar ao Estado este ano para participar da procissão.

“Viemos de Curitiba, vamos para Guarapari, e vamos fazer os caminhos de Anchieta. No dia 9, voltamos de novo para Curitiba. Essa atração foi indicada pelo meu amigo, eu vim em 2011, gostei e agora estou retornando, sobrou um espaço no trabalho para vir”, afirmou Nautilus.

“Pela recepção, pela festividade. Eu sou muito devoto, e Anchieta agora foi canonizado, então fiquei mais devoto dele ainda”, declarou Nelson. O feriado também vai ser para aproveitar e visitar os familiares que moram longe, como no caso da dona de casa Ângela Sacramento.

“Vou matar a saudade da minha irmã que está em Guriri, ela e a filha. Ela mora sozinha. Quando ocorre um feriado sempre vai alguém da família passar uns dias com ela. Por isso estamos aproveitando”, disse.