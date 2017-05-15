A Rodovia Leste Oeste, que promete aliviar o trânsito pesado de veículos dentro de vários bairros da Grande Vitória deve ser concluída até o final deste ano. A entrega da obra ainda em 2017 faz parte do Planejamento Estratégico do Governo do Estado, divulgado na tarde desta segunda-feira (15). O planejamento detalha as prioridades do governo nos próximos 12 meses, totalizando um investimento de R$ 500 milhões.
Rodovia Leste Oeste será concluída até dezembro
A Leste Oeste começou a ser construída há dez anos e vai ligar a BR 262, em Cariacica, à rodovia Darly Santos, em Vila Velha, sendo uma alternativa para os caminhões pesados que carregam e descarregam no Porto de Capuaba. No planejamento do ano passado, o governo chegou a divulgar que a rodovia ficaria pronta no início de 2017. Entretanto, de acordo com o secretário de Desenvolvimento José Eduardo de Azevedo, intercorrências atrasaram o cronograma. “Eventualmente, as obras têm problemas de desapropriação ou dificuldades operacionais, mas estamos convictos de que essa obra terá todas as condições de ser entregue este ano. O recurso está garantido”, destacou.
O secretário de Economia e Planejamento, Régis Matos, destacou que os investimentos serão executados com recursos próprios e com operações de créditos, como BNDES e Banco Mundial. “Todos esses projetos têm o recurso inteiramente garantido. Tem uma operação de crédito que garante o recurso ou já existe o valor disponível do Tesouro Estadual que garante o investimento”, disse.
O planejamento estratégico também elencou investimentos em áreas como saúde, educação, segurança, saneamento e sustentabilidade. Na saúde, Matos destacou a criação de 220 novos leitos hospitalares; a transferência do pronto-socorro do Hospital Infantil para o Hospital da Polícia Militar (HPM) no segundo semestre e a publicação do edital das obras do Hospital de Cariacica.
O secretário de Educação, Haroldo Correa Rocha, apontou a implantação de 50 creches em todo Estado, a criação de 13 novas Escolas Vivas e 46 mil vagas em cursos profissionais como os investimentos de destaque na pasta.
O planejamento também inclui ações como ampliação da Sede da Polícia Civil; aquisição de 185 viaturas da Polícia Militar, além da conclusão da Sede do 1º Batalhão; conclusão da nova Sede do Detran; inauguração do Sistema de captação de água Reis Magos; implantação do Fundo Estadual de Desenvolvimento do Sul do Estado (Fundesul) e do Fundo de Apoio às Comunidades Pesqueiras (Funpesca) e a publicação do edital da elevação do Dique do Rio Jucu.