A Rodovia Leste Oeste, que promete aliviar o trânsito pesado de veículos dentro de vários bairros da Grande Vitória deve ser concluída até o final deste ano. A entrega da obra ainda em 2017 faz parte do Planejamento Estratégico do Governo do Estado, divulgado na tarde desta segunda-feira (15). O planejamento detalha as prioridades do governo nos próximos 12 meses, totalizando um investimento de R$ 500 milhões.

Your browser does not support the audio element. Rodovia Leste Oeste será concluída até dezembro

A Leste Oeste começou a ser construída há dez anos e vai ligar a BR 262, em Cariacica, à rodovia Darly Santos, em Vila Velha, sendo uma alternativa para os caminhões pesados que carregam e descarregam no Porto de Capuaba. No planejamento do ano passado, o governo chegou a divulgar que a rodovia ficaria pronta no início de 2017. Entretanto, de acordo com o secretário de Desenvolvimento José Eduardo de Azevedo, intercorrências atrasaram o cronograma. “Eventualmente, as obras têm problemas de desapropriação ou dificuldades operacionais, mas estamos convictos de que essa obra terá todas as condições de ser entregue este ano. O recurso está garantido”, destacou.

O secretário de Economia e Planejamento, Régis Matos, destacou que os investimentos serão executados com recursos próprios e com operações de créditos, como BNDES e Banco Mundial. “Todos esses projetos têm o recurso inteiramente garantido. Tem uma operação de crédito que garante o recurso ou já existe o valor disponível do Tesouro Estadual que garante o investimento”, disse.

O planejamento estratégico também elencou investimentos em áreas como saúde, educação, segurança, saneamento e sustentabilidade. Na saúde, Matos destacou a criação de 220 novos leitos hospitalares; a transferência do pronto-socorro do Hospital Infantil para o Hospital da Polícia Militar (HPM) no segundo semestre e a publicação do edital das obras do Hospital de Cariacica.

O secretário de Educação, Haroldo Correa Rocha, apontou a implantação de 50 creches em todo Estado, a criação de 13 novas Escolas Vivas e 46 mil vagas em cursos profissionais como os investimentos de destaque na pasta.