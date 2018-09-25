Rodovia José Sette terá trecho com sentido único a partir de outubro

Rodovia José Sette Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A partir de outubro, motoristas que utilizam a Rodovia José Sette , na região do bairro Itacibá, em Cariacica, devem ficar atentos às mudanças no trânsito. O tráfego passará a fluir na via apenas no sentido Cariacica Sede. No sentido contrário, será preciso fazer um contorno por outras ruas. A mudança acontece por conta da conclusão de uma das etapas das obras da rodovia.

Entre a pracinha de Itacibá e o início do bairro Tucum, os motoristas só vão seguir pela José Sette no sentido Cariacica Sede. No sentido contrário, será preciso fazer um desvio por uma rua nova que foi criada próximo ao início de Tucum e, depois, acessar a Rua São Jorge, seguindo pela Rua São João, até chegar à pracinha de Itacibá.

Apesar da nova configuração do trânsito, obras de drenagem, rede de esgoto e recuperação asfáltica, previstas inicialmente, não serão entregues na José Sette. Segundo o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-ES), Gustavo Perin, haverá apenas um recapeamento na via para efetuar as mudanças.

Ainda de acordo com Perin, não está definido quando as obras de drenagem, rede de esgoto e recuperação asfáltica serão feitas. “Nós vamos avaliar se a empresa terá condições de continuar. Após o período de festas, passando Natal e Ano Novo, seria o momento de começar porque começa um período mais calmo para executar”, disse.

No entanto, segundo Gustavo Perin, pode ser que uma nova licitação seja feita porque o atual contrato, orçado em R$ 26,6 milhões, está se encerrando. Desse total, foram executados aproximadamente R$ 13,5 milhões. Perin garante que há dinheiro para uma nova contratação.

MORADORES RECLAMAM

Renilson dos Santos, presidente da Associação de Moradores de Itacibá Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Para o presidente da Associação de Moradores de Itacibá, Renilson dos Santos, a entrega do trecho da José Sette sem a finalização das obras de drenagem, de rede de esgoto e de recuperação asfáltica é ruim para comunidade. Ele também questiona se haverá tempo para finalizar todas as intervenções previstas. “Se fizer a rescisão do contrato, nós só devemos ter outra licitação depois de março. Quem vai abrir uma nova licitação será o próximo governador. Isso, se for do interesse dele”, comentou.

O comerciante José Freire mora em Itacibá há 44 anos e diz que há problemas de drenagem na Rodovia José Sette e que os alagamentos são comuns na via. Além disso, também afirma que a rede de esgoto é insuficiente. “Se chover 20 minutos, dependendo da chuva, a água vem aqui em cima da calçada. Além disso, a gente vive desentupindo esgoto. Eu tenho problema, meu inquilino, meus vizinhos”, comentou.

José Freire, comerciante Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Do ponto de vista do tráfego, o comerciante Willes Tavares aprova a mudança que vai fazer com que o trânsito flua apenas no sentido Cariacica Sede na Rodovia José Sete. “Eu acho que vai mudar para melhor. Para se ter ideia, hoje, se bater um veículo aqui na principal, o trânsito de Itacibá para todo. Para o comércio do bairro, vai ser ótimo. Vai ter lugar para estacionar, o que não existe hoje.”

HISTÓRICO DA OBRA

As obras na José Sette se arrastam desde 2011, quando foi firmado o primeiro contrato. Na ocasião, o DER anunciou que o custo da obra seria de R$ 15,5 milhões. E o prazo de entrega era 2013. No entanto, segundo Gustavo Perin, o projeto estava defasado e, por conta disso, o contrato foi rescindido em 2014.

Entre 2014 e 2016, por falta de recursos, ela foi incluída entre as obras que tiveram que ser paralisadas. Em 2016, o atual contrato foi assinado. Porém, as dificuldades financeiras da empresa RDJ Engenharia, responsável não só pelos contratos da Rodovia José Sette, mas também da Leste-Oeste e do Corredor Sudeste (Avenida Alice Coutinho), atrasaram as obras, pois a empresa enfrentava uma recuperação judicial (quando uma companhia endividada é acompanhada pela Justiça).