Rodovia do Contorno registra quatro acidentes graves em cinco dias

Nos últimos cinco dias foram registrados quatro acidentes graves na Rodovia do Contorno, entre Cariacica e Serra, resultando em duas mortes. Os motoristas que passam pelo trecho, que apresenta movimento elevado, reclamam da insegurança durante o dia e a noite. Nesta terça-feira (21) a equipe de reportagem da Rádio CBN Vitória foi ao local e conversou com os motoristas que passavam pela via, que se queixaram de problemas na pavimentação à falta de iluminação.

O técnico em refrigeração, Daniel Coutinho, contou que já presenciou diversos acidentes na região e fez observações sobre a manutenção da pista. “Tem coisas que ficam a desejar: a pista é muito escura e o asfalto é muito ruim, tem muito buraco. As vezes em uma freada brusca podemos provocar acidentes. A rodovia é nova, mas precisa de mais manutenção”, pontuou.

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Essa também é a percepção do motorista, Leonardo Lobato. “É preciso reformar esse asfalto que está cheio de ondulação e falta sinalização em alguns pontos. As passarelas, que foram projetadas e não foram concluídas, também é algo que precisa ser revisto”, reclamou.

Devido aos registros de acidentes, alguns motoristas evitam passar pelo trecho. A auxiliar de enfermagem, Júlia Borges, disse que só passa pelo local quando o trajeto é inevitável. “Eu não passo por lá pelo fato de ter medo. A iluminação é ruim, a pista é ruim. Só passo quando é de extrema necessidade”, afirmou.