A Rodosol terá que apresentar um projeto para instalação de equipamentos de segurança na Terceira Ponte, que liga as cidades de Vitória e Vila Velha. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) vai enviar uma notificação nesta sexta-feira (4) para que a concessionária informe o prazo necessário para a apresentação do projeto.

Your browser does not support the audio element. Rodosol terá que apresentar projeto de segurança para Terceira Ponte

A medida tem como objetivo evitar casos de suicídios na ponte. Ainda não se sabe qual mecanismo de segurança será instalado porque o projeto vai partir da própria Rodosol. Segundo o diretor geral da Arsp, Julio Castiglioni, ainda não há previsão para que a proposta seja apresentada pela concessionária nem para que a intervenção seja executada.

Apesar de ainda não estar definida a tecnologia que será utilizada, Julio Castiglioni apontou duas hipóteses. “O que tem sido cogitado é a instalação de telas ou de barreiras físicas de proteção que seriam instaladas no guarda-corpo da Terceira Ponte", diz.

A Rodosol terá até a próxima terça-feira (8) para informar o tempo necessário para apresentar o projeto. O diretor explicou o que será feito após o prazo ser comunicado. “Uma vez informado esse prazo, a agência vai analisar o que foi sugerido pela concessionária, fazer um exame crítico em relação à solução de tecnologia apresentada e, mais a frente, estudar os custos inerentes ao projeto. Feito isso, nós, então, faremos um diálogo com a sociedade que pode ser, por exemplo, por meio de consulta pública ou de reuniões de trabalho com representantes da sociedade civil organizada”, explicou.

Também não está definido de onde sairá o dinheiro para pagar as obras. Segundo Julio Castiglioni, há hipóteses como o aumento da tarifa ou a ampliação de contrato. Outra possibilidade é que, a partir de ações que tramitam na Justiça, haja o entendimento de que a Rodosol tem um débito com o Estado e, dessa forma, os custos da intervenção seriam pagos de acordo com esse valor devido.

Há locais como Seul, na Coreia do Sul, e São Francisco, nos Estados Unidos, em que mecanismos de proteção já foram instalados. No entanto, o diretor geral da Arsp destacou que não é possível importar soluções por conta das peculiaridades da Terceira Ponte.