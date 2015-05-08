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JUSTIÇA

Rodosol obtém anulação de decisões em auditoria do Tribunal de Contas

Concessionária fez recurso para anular as decisões do conselheiro Carlos Ranna na auditoria do contrato entre a empresa e o Estado

Publicado em 07 de Maio de 2015 às 23:35

Publicado em 

07 mai 2015 às 23:35
Foi concedido nesta quinta-feira (7) pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, o recurso da Rodosol para anular as decisões do conselheiro do Tribunal de Contas Carlos Ranna na auditoria do contrato da concessionária. A Rodosol defende que Ranna deveria ter sido declarado suspeito para ser o relator do processo de auditoria no contrato de concessão da Terceira Ponte entre a empresa e o governo do Estado.O desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, relator do processo no Tribunal de Justiça, afirmou que dois artigos não foram respeitados no processo de análise de suspeição no Tribunal de Contas, desrespeitando o regimento interno da Corte.
Rodosol obtem anulação de decisões em auditoria do Tribunal de Contas
A empresa alegou que Carlos Ranna não poderia ter relatado o processo de auditoria, pois foi auditor geral do Estado em 2005 e coordenou a auditoria no contrato de concessão da Terceira Ponte na mesma época. Foi ele quem orientou o governador sobre os contratos de concessão, entre eles o da Rodosol. Por isso, o processo poderia ter vícios de ilegalidade.
O outro argumento da Rodosol foi que o pedido de suspeição em face de Ranna no Tribunal de Contas feito pela concessionária foi relatado e julgado pelo próprio conselheiro.
Desta forma, de acordo com a decisão do Tribunal de Justiça, fica anulado o acórdão que negou o pedido de suspeição para Ranna e deverá ser feito um novo julgamento desta questão na Corte de Contas. Todos os integrantes do Tribunal Pleno acompanharam o voto do relator.
Com informações do Tribunal de Justiça

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